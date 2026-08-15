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देश मना रहा 80वां स्वतंत्रता दिवस, दुमका में राज्यपाल संतोष गंगवार करेंगे ध्वजारोहण

By Rajeev Ranjan Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Sat, 15 Aug 2026 05:58 AM (IST)

भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दुमका के पुलिस लाइन में ध्वजारोहण करेंगे।

दुमका में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देतीं पूर्व विधायक सीता सोरेन और अन्य। (फोटो जागरण)

दुमका में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देतीं पूर्व विधायक सीता सोरेन और अन्य। (फोटो जागरण)

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  1. झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार दुमका में करेंगे ध्वजारोहण।

  2. दुमका पुलिस लाइन में होगा 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम।

  3. राज्यपाल ने गणमान्य लोगों से मिलकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई ली।

जागरण संवाददाता दुमका। 15 अगस्त, 1947 को भारत आजाद हुआ था। देश आज शनिवार 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खास माैके पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दुमका के पुलिस लाइन में सुबह नाै बजे ध्वजारोहण करेंगे। 

झारखंड की राजधानी रांची में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री और उप राजधानी दुमका में राज्यपाल द्वारा ध्वजारोहण की परंपरा रही है। जबकि गणतंत्र दिवस पर रांची में राज्यपाल और दुमका में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। 

80वें गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दुमका पहुंच चुके हैं। मुख्य समारोह पुलिस लाइन में होगा। 

राज्यपाल से मिलकर स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई 

देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शुक्रवार को दुमका लोक भवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से शहर के गण्यमान्य लोगों ने मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने देश की आजादी की शुभकामनाएं उन्हें दी।

भाजपा नेत्र व पूर्व विधायक सीता सोरेन ने भी लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर झारखंड की प्रगति और जन-कल्याण के संकल्प को दोहराते हुए उनका अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया।

राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित समाजसेवी जतिन कुमार,महिला रोग विशेषज्ञ डा.अंकिता सिंह, डा.श्वेता स्वराज, मनीषा राज वर्मा समेत कई ने मुलाकात कर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी।