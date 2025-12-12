Jharkhand की उपराजधानी दुमका में बेकाबू बालू ट्रैक्टरों का आतंक, पुलिस-प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में

राजीव, जागरण, दुमका। झारखंड की उपराजधानी दुमका के ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहर में भी बेलगाम अवैध बालू से लदा ट्रैक्टर लोगों की जान ले रहा है लेकिन हैरत की बात यह कि प्रशासन इससे अंजान है। सिर्फ दर्ज आंकड़ों के मुताबिक अब तक जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों ने आधा दर्जन लोगों की जान ले ली है।

अब तो हालत यह है कि दुमका के हृदयस्थल टीन बाजार के चौराहे पर भी मतवाले ट्रैक्टर चालक वाहनों को अपनी चपेट में ले रहा है। गुरुवार की सुबह करीब 6.30 बजे शहर के टीन बाजार चौक पर एक तेज रफ्तार अवैध बालू लदा ट्रैक्टर ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया।

बाइक सवार मो.राजा घायल हो गया जबकि बाइक चालक मो.प्रिंस को हल्की चोट लगी है। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़ कर फरार हो गया जबकि घायल बाइक सवार मो.राजा को इलाज के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बाइक चालक और सवार दोनों दुमका के लूटपाड़ा के रहने वाले हैं जो अपने किसी दोस्त को लेने बाइक से लखीकुंडी जा रहा थे। इसी बीच हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले गई।

जानकार बताते हैं कि दुमका में कम से कम 100 से अधिक ट्रैक्टर रात भर अवैध बालू की ढुलाई में लगे हैं और अधिक से अधिक ट्रिप लगाने के चक्कर में ट्रैक्टर के चालक बेलगाम होकर वाहन शहर में हांकते हैं। ऐसे ही एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से राजभवन के निकट दूरभाष विभाग के अभियंता की मौत हो चुकी है। वह सुबह मार्निंग वाक पर निकले थे।

हाल के दिनों में घटी दुर्घटनाएं केस स्टडी – 1 स्थान: जामा

जामा प्रखंड के आसनसोल कुरुवा पंचायत के आसनसोल कुरुवा और बहिंगा के बीच पालोजोरी जाने वाली पक्की सड़क पर बाक नदी के ऊपर एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से दुधानी गांव के डोमन भंडारी (50 वर्ष) की दर्दनाक मौत हो गई।

वे अपनी मोटरसाइकिल से दुधानी से आसनसोल कुरुवा की ओर जा रहे थे।

तिथि: 26 जुलाई 2025

केस स्टडी – 2 स्थान: सरैयाहाट

सरैयाहाट के कोठिया के पास बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से तिलकपुर गांव के जादू कुलाल की मौत हो गई।

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप खिरधना के पास सड़क जाम कर दिया था।

तिथि: 22 जुलाई 2025

केस स्टडी – 3 स्थान: रामगढ़

रामगढ़ थाना क्षेत्र के कारुडीह पंचायत के डुमरथरी गांव में सुबह लगभग 6:30 बजे अवैध बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से अपने ननिहाल आई 4 वर्षीय बच्ची शिवानी कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई।

ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर बंधक बना लिया और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया था।

तिथि: 17 नवंबर 2023

केस स्टडी – 4 स्थान: हंसडीहा

हंसडीहा–देवघर एनएच—133 पर बनहेती मोड़ के पास एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बोकारो जिले के बाबूग्राम निवासी इंदु शेखर गंभीर रूप से घायल हो गए।

उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई।

तिथि: 29 जून 2023