मायके आई पत्नी से हुआ विवाद, पति ने पेट्रोल डालकर लगा दी आग; दुमका में इलाज के दौरान महिला की मौत

जागरण संवाददाता, दुमका। जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के चंदनगढ़िया गांव में शनिवार की देर शाम घरेलू विवाद में पति अर्जुन राय ने 25 वर्षीय पत्नी शनिचरिया देवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी।

रात को ही महिला को पश्विम बंगाल के रामपुरहाट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वारदात के बाद आरोपित पति गांव छोड़कर भाग गया। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के ही गन्दरकपुर गांव के रहने वाले अर्जुन राय की शादी दो साल पहले चंदन गढ़िया की शनिचरिया देवी से हुई थी। शादी के एक साल बाद ही दोनों में अक्सर घरेलू विवाद होने लगा। पति की हरकत से परेशान होकर शनिचरिया देवी कुछ दिन पहले मायके चंदनगढ़िया गांव आ गई। शनिवार की सुबह पति अर्जुन राय भी वहां पहुंच गया।

दोपहर को शनिचरिया देवी के पिता और भाई किशन राय एक रिश्तेदार के घर चले गए। घर में सिर्फ अर्जुन राय और उसकी पत्नी थी। देर शाम को दोनों में फिर किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अर्जुन राय ने पत्नी पर घर में रखा पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी ।

उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने भाई और पिता को खबर दी। बताया कि शनिचरिया देवी के शरीर से लपट निकल रही है। इसके बाद पिता और भाई आए और महिला को नजदीक के पश्चिम बंगाल स्थित रामपुरहाट सदर अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया। करीब दो घंटे तक चले इलाज के बाद महिला की मौत हो गई। भाई किशन राय शिकारीपाड़ा थाना बहन के मौत के लिए पति को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की।