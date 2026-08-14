जर्जर भवन, गंदा पानी और 150 छात्रों पर सिर्फ 2 शौचालय... दुमका में छात्रों ने प्रशासन को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम

जागरण संवाददता, दुमका। आदिवासी कल्याण बालक छात्रावास संख्या एक में मूलभूत सुविधाओं के अभाव सह रहे छात्रों का सब्र गुरुवार को जवाब दे गया। लगभग 150 छात्रों ने सुविधाओं की मांग को लेकर उपायुक्त को आवेदन दिया और कहा कि अगर सात दिन में समस्या का सुधार नहीं हुआ तो वे बाल्टी व बर्तन के साथ आंदोलन के लिए विवश होंगे।

छात्रों ने बताया कि 150 छात्रों के लिए मात्र दो शौचालय है। नियमित एवं स्वच्छ पेयजल की कमी है। छात्रावास परिसर में गंदगी है और जर्जर भवन के कारण छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद द्वारा समय पर पानी की आपूर्ति नहीं की जाती और जो पानी दिया जाता है वह गंदा रहता है। मजबूरी में पीना पड़ता है। शौचालय का सेप्टिक टैंक पूरी तरह भर चुका है, जिससे गंदा पानी परिसर में फैलने और संक्रमण का खतरा बना हुआ है।

पर्याप्त रसोइया एवं भोजन व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें स्वयं दो वक्त का भोजन पकाना पड़ता है। जलावन की लकड़ी के लिए छात्रों को छात्रावास से लगभग 50 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, जिससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।