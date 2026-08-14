दुमका: भाभी को प्रेमी संग देख देवर ने कमरे में लगाया ताला, पति बोला- मैं अब इसको अपने साथ नहीं रखूंगा

जागरण संवाददाता, दुमका। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कैराबनी गांव में बुधवार की रात पति की गैर मौजूदगी में भाभी को दूसरे गांव के लड़के के साथ घर में देखकर देवर ने बाहर से ताला लगाकर दोनों को कमरे को बंद कर दिया। गुरुवार की दोपहर बाद पति के आने के बाद दोनों को कमरे से बाहर निकाला गया।

पति ने सबके सामने कहा कि वह पत्नी को अपने साथ नहीं रखेगा। वह अगर प्रेमी के साथ जाना चाहती है तो उसे कोई एतराज नहीं है। मामले को शांत कराने के लिए गांव में पंचायत चल रही थी, लेकिन देर शाम तक कोई फैसला नहीं हो सका था।

दरअसल, महिला का पति बाहर काम करता है। महिला अपने देवर के साथ रहती है। पति की गैर मौजूदगी में आदिवासी महिला की दोस्ती दूसरे गांव के युवक से हो गई। दोनों आए दिन मिलने लगे।

बुधवार की रात प्रेमी महिला से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गया। रात में प्रेमी की मौजूदगी की भनक देवर को लगी। उसने कमरे में बाहर से ताला लगा दिया। रात में गांव के लोग एकत्र हो गए।

प्रधान ने इसकी सूचना महिला के पति को दी। दोपहर बाद पति के आने पर दोनों को कमरे से बाहर निकालकर कुर्सी से बांध दिया। सूचना पर मुफस्सिल थाना की पुलिस भी गांव पहुंची।

पति ने सबके सामने कहा कि इस महिला पर अब वह विश्वास नहीं कर सकता है। अगर वह प्रेमी के साथ रहना चाहती है तो उसे कोई एतराज नहीं है। वह महिला को अपने घर में घुसने नहीं देगा।

इसके बाद पति ने कहा कि पंचायत जो भी फैसला करेगी, उसे ही मानेगा। दोपहर से कई दौर की बात के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला था।