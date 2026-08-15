बासुकीनाथ से गोरखपुर और पटना के लिए चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन, कांवरियों की तीर्थयात्रा होगी आसान

संवाद सहयोगी, बासुकीनाथ (दुमका)। Basukinath-Gorakhpur Special Train देवघर और बासुकीनाथ श्रावणी मेला चल रहा है। बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक करने के लिए देशभर से कांवरिया पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गोरखपुर और पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

बासुकीनाथ से गोरखपुर के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। इससे श्रद्धालुओं और यात्रियों की तीर्थ यात्रा आसान होगी। उन्हें ट्रेनों में कम भीड़ का सामना करना पड़ेगा। 03569 बासुकीनाथ–गोरखपुर श्रावणी मेला विशेष (अनारक्षित) बासुकीनाथ से 15.05 बजे 17 अगस्त एवं 24 अगस्त को प्रस्थान कर अगले दिन 04.20 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। मार्ग में यह ट्रेन पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार में देवघर स्टेशन पर ठहरेगी।



03570 गोरखपुर–मधुपुर श्रावणी मेला विशेष (अनारक्षित) गोरखपुर से 06.30 बजे 18.08.2026 एवं 25.08.2026 को प्रस्थान कर उसी दिन 19.30 बजे मधुपुर पहुंचेगी। मार्ग में यह ट्रेन पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार में जसीडीह स्टेशन पर ठहरेगी।



03571 आसनसोल–गोरखपुर श्रावणी मेला विशेष (अनारक्षित) आसनसोल से 11.30 बजे 18.08.2026 एवं 25.08.2026 को प्रस्थान कर अगले दिन 01.30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।



इसके विपरीत दिशा में 03572 गोरखपुर–आसनसोल श्रावणी मेला विशेष (अनारक्षित) गोरखपुर से 05.15 बजे 19.08.2026 एवं 26.08.2026 को प्रस्थान कर उसी दिन 21.00 बजे आसनसोल पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार में चित्तरंजन, मधुपुर एवं जसीडीह स्टेशनों पर ठहरेगी।