'इरफान की इतनी हैसियत नहीं कि नुसरत को...', बिहार हिजाब विवाद पर सरयू राय ने कसा तंज
दुमका में सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के डॉ. नुसरत परवीन (Bihar Hijab Controversy) को नौकरी के प्रस्ताव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दुमका। Bihar Hijab Controversy: बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का डॉ. नुसरत परबीन के चेहरे से नकाब हटाने का मामला अब झारखंड में भी स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के बयान से और गर्मा गया है।
शनिवार को दुमका पहुंचे विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति सह जदयू विधायक सरयू राय ने भी स्वास्थ्य मंत्री पर तीखा हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि डॉ. नुसरत परवीन के मामले में स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी मंत्री की इतनी हैसियत नहीं होती कि वह किसी व्यक्ति को तीन लाख रुपये के मासिक वेतन पर नियुक्त कर दे।
मंत्री अधिकतम 30 हजार रुपये के वेतन पर ही किसी को रख सकते हैं। उससे अधिक का निर्णय सरकार और नियमों के तहत लिया जा सकता है।
सरयू राय ने कहा कि डॉ. नुसरत से जुड़ा पूरा मामला राजनीतिक बयानबाजी का शिकार बना दिया गया है। मंत्री कहते हैं कि तीन लाख वेतन के अलावा उनकी पसंदीदा जगह पर पोस्टिंग कर दी जाएगी।
इस तरह के बयान न केवल भ्रामक हैं, बल्कि संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के भी खिलाफ हैं। वे जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री संवेदनशील मुद्दे पर गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं।
इरफान अंसारी ने दिया था ये बयान
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार के हिजाब प्रकरण से जुड़ी वहां की महिला चिकित्सक डॉ. नुसरत परवीन को झारखंड में सरकारी नौकरी का ऑफर दिया था।
उन्होंने कहा कि डॉ. नुसरत झारखंड में नौकरी करती हैं तो उन्हें तीन लाख रुपये वेतन और मनचाही पोस्टिंग का लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने के लिए सरकारी आवास भी दिया जाएगा।
