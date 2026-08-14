बासुकीनाथ धाम: दुनिया का इकलौता मंदिर जहां 10 महाविद्याओं के बीच विराजते हैं फौजदारी बाबा

संवाद सहयोगी, बासुकीनाथ (दुमका)। अजगैबीनाथ से प्रारंभ यात्रा का समापन बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ के पूजा अर्चना के साथ होता है। भक्तों की पुकार तुरंत सुनने के लिए प्रसिद्ध फौजदारी बाबा बासुकीनाथ दस महाविद्याओं के बीच विराजते हैं। यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है, जहां दसों महाविद्याओं की प्रतिमाएं सिद्ध पुरुषों द्वारा स्थापित है।

बासुकीनाथ मंदिर परिसर में मां काली, मां तारा, मां षोड़शी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्तिका, मां त्रिपुर भैरवी, मां बगलामुखी, मां धूमावती, मां मातंगी एवं माता कमला सहित कुल दस महाविद्याओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मान्यता है कि यहां शिव और शक्ति के पूजन का अद्भुत सामंजस्य है।

इनके दर्शन मात्र से बड़े-बड़े कार्य में सफलता व कष्टों से मुक्ति मिलती है। अपनी साधना एवं कामना को पूर्ण करने के लिए दीपावली, दशहरा, भादो अमावस्या सहित अन्य दिनों में देश विदेश के भक्तों का तांता लगा रहता है।

क्या कहते हैं पुरोहित? बासुकीनाथ मंदिर के पुरोहित मुकेश झा ने बताया कि दसों महाविद्या के पूजन से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से त्राण मिलता है। भोलेनाथ के पूजन के पश्चात इनके पूजन से मनवांछित लाभ मिलता है। मंदिर प्रबंधन एवं पंडा-पुरोहित समाज के सहयोग से मंदिर परिसर में कुछ वर्ष पूर्व खंडित प्रतिमाओं को बदल करके नई प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। नव स्थापित प्रतिमाओं को वैदिक परंपरा के अनुसार स्थापित करके पूजन कार्य प्रारम्भ कराया गया था। पुरोहित के सहयोगी निशिकांत पांडेय ने कहा कि बासुकीनाथ मंदिर परिसर स्थित दस महाविद्या की पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। इन महाविद्याओं की शक्तियां ही पूरे संसार को चलाती हैं। माता के आशीर्वाद से मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। दस महाविद्या- देवी दुर्गा के दस रूप, जानिए किसकी की साधना से मिलते हैं क्या लाभ दस महाविद्या को देवी दुर्गा के दस रूप माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन महाविद्याओं की शक्तियां ही पूरे संसार को चलाती हैं। देवी दुर्गा के ये सभी स्वरूप तंत्र साधना में बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण माने गए हैं। किस महाविद्या की पूजा किस इच्छा पूर्ति के लिए की जाती है?

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देवी काली- माना जाता है माँ ने ये काली रूप दैत्यों के संहार के लिए लिया था। जीवन की हर परेशानी व दुःख दूर करने के लिए इनकी आराधना की जाती है। देवी तारा- सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोग के साथ ही मोक्ष देने वाली मानी जाती है। मां त्रिपुर सुंदरी, षोडशी मां ललिता- मां षोडशी लाल वस्त्र पहनकर कमल पर बैठी हैं। इनकी पूजा समृद्धि व यश प्राप्ति के लिए की जाती है। दस महाविद्याओं में सबसे प्रमुख देवी हैं। यह देवी पार्वती का तांत्रिक स्वरूप है। मां षोडशी के चार कर दर्शाए गए हैं। इन्हें राज राजेश्वरी, त्रिपुर भैरवी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है।