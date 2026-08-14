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    बासुकीनाथ धाम: दुनिया का इकलौता मंदिर जहां 10 महाविद्याओं के बीच विराजते हैं फौजदारी बाबा

    By Rajeev Ranjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 07:00 AM (IST)

    बासुकीनाथ मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां दस महाविद्याओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यहां शिव और शक्ति ...और पढ़ें

    बासुकीनाथ धाम: दुनिया का इकलौता मंदिर जहां 10 महाविद्याओं के बीच विराजते हैं फौजदारी बाबा

    बासुकीनाथ धाम: दुनिया का इकलौता मंदिर जहां 10 महाविद्याओं के बीच विराजते हैं फौजदारी बाबा

    HighLights

    1. दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां दस महाविद्याएं विराजती हैं।

    2. शिव और शक्ति के पूजन से मिलती है कष्टों से मुक्ति।

    3. प्रत्येक महाविद्या की साधना से पूर्ण होती हैं विशेष कामनाएं।

    संवाद सहयोगी, बासुकीनाथ (दुमका)। अजगैबीनाथ से प्रारंभ यात्रा का समापन बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ के पूजा अर्चना के साथ होता है। भक्तों की पुकार तुरंत सुनने के लिए प्रसिद्ध फौजदारी बाबा बासुकीनाथ दस महाविद्याओं के बीच विराजते हैं। यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है, जहां दसों महाविद्याओं की प्रतिमाएं सिद्ध पुरुषों द्वारा स्थापित है।

    बासुकीनाथ मंदिर परिसर में मां काली, मां तारा, मां षोड़शी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्तिका, मां त्रिपुर भैरवी, मां बगलामुखी, मां धूमावती, मां मातंगी एवं माता कमला सहित कुल दस महाविद्याओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मान्यता है कि यहां शिव और शक्ति के पूजन का अद्भुत सामंजस्य है।

    इनके दर्शन मात्र से बड़े-बड़े कार्य में सफलता व कष्टों से मुक्ति मिलती है। अपनी साधना एवं कामना को पूर्ण करने के लिए दीपावली, दशहरा, भादो अमावस्या सहित अन्य दिनों में देश विदेश के भक्तों का तांता लगा रहता है।

    क्या कहते हैं पुरोहित?

    बासुकीनाथ मंदिर के पुरोहित मुकेश झा ने बताया कि दसों महाविद्या के पूजन से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से त्राण मिलता है। भोलेनाथ के पूजन के पश्चात इनके पूजन से मनवांछित लाभ मिलता है। मंदिर प्रबंधन एवं पंडा-पुरोहित समाज के सहयोग से मंदिर परिसर में कुछ वर्ष पूर्व खंडित प्रतिमाओं को बदल करके नई प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। नव स्थापित प्रतिमाओं को वैदिक परंपरा के अनुसार स्थापित करके पूजन कार्य प्रारम्भ कराया गया था।

    पुरोहित के सहयोगी निशिकांत पांडेय ने कहा कि बासुकीनाथ मंदिर परिसर स्थित दस महाविद्या की पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। इन महाविद्याओं की शक्तियां ही पूरे संसार को चलाती हैं। माता के आशीर्वाद से मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है।

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    किस महाविद्या की पूजा किस इच्छा पूर्ति के लिए की जाती है?

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