आस्था के नाम पर धोखा? बासुकीनाथ में असली बताकर धड़ल्ले से बेचे जा रहे नकली रुद्राक्ष और कस्तूरी

संवाद सहयोगी, बासुकीनाथ (दुमका)। बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालु शिव भक्त यहां से लौटने के वक्त सौगात के नाम पर अपने घरवालों के लिए काफी कुछ खरीदकर बतौर प्रसाद स्वरूप ले जाते हैं, लेकिन बासुकीनाथ में रुद्राक्ष एवं कथित रूप से कहे जाने वाले असली कस्तूरी कि अगर खरीदारी करनी हो तो सावधान हो जाएं।

यहां असली रुद्राक्ष और मृग के नाभि में पाए जाने वाले दुर्लभ कस्तूरी के नाम पर आर्टिफिशियल (नकली सामग्री) धड़ल्ले से बेची जा रही है। मासव्यापी चलने वाली श्रावणी मेला में देश के कोने-कोने से लोग बासुकीनाथ में नागेशनाथ का दर्शन व पूजन करने आते हैं।

श्रद्धालु मेला से प्रसादी चूड़ा, पेड़ा, प्रसाद, माला, बद्धी के बाद भक्तों के बीच में सबसे अधिक मांग रुद्राक्ष, शंख, मोती माला व चूड़ियों की है। कांवरिया बाबा नागेश का प्रसाद समझकर इसे खरीदते हैं। श्रावण माह की दूसरी सोमवारी को मेला में फुटपाथ पर लगी एक दुकान से रुद्राक्ष की खरीददारी कर रहे बिहार के नालंदा से आए श्रद्धालु विपिन कुमार साह और ओमप्रकाश गुप्ता से पूछने पर बताया कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण और विज्ञान की कसौटी में बेहतर स्वास्थ्य के लिए रुद्राक्ष को धारण करना महत्वपूर्ण बताया गया है। पूरे परिवार के लिए रुद्राक्ष खरीदना है, इसीलिए यहां पहुंचे हैं।

वहीं दूसरी ओर, महाराष्ट्र व बनारस से आकर बासुकीनाथ क्षेत्र में रुद्राक्ष की दुकान लगाने वाले महिला एवं पुरुषों की मानें तो रुद्राक्ष का महत्व समझने वाले श्रद्धालु एक या दो रुद्राक्ष यहां से जरूर खरीदते हैं। इस धर्म, विश्वास और ईमान से जुड़े इस धंधे में कुछ मुनाफाखोरों के द्वारा लोभ में पड़कर नकली रुद्राक्ष बनाकर भोले-भाले कांवड़ियों को ठगने का काम भी बदस्तूर जारी है।

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लालची व मुनाफाखोर ठग दुकानदार प्लास्टिक, प्लास्टर आफ पेरिस अथवा अन्य मिश्रण से गौरी शंकर रुद्राक्ष "दो रुद्राक्ष के आपस में जुड़े रहने", डंटल युक्त रुद्राक्ष, शिवलिंग नुमा रुद्राक्ष सहित अन्य कई प्रकार के नकली रुद्राक्ष को सांचे में बनाकर उसे सूखा, पका व रंगकर कांवरियों को ठगने का काम किया जाता है।

ये ठग दुकानदार एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर एकादश मुखी रुद्राक्ष तक उपलब्ध कराने का एवं बेचने का दावा करते हैं। इसके अलावा दुर्लभ कस्तूरी के नाम पर भी यात्रियों को दिनदहाड़े ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। जरूरत है इन चीजों को परख करके खरीदने की वरना, ठग दुकानदारों के द्वारा धर्म एवं विश्वास के नाम पर भरपूर आर्थिक शोषण कर लेते हैं, इसीलिए अगर आप बासुकीनाथ में रुद्राक्ष खरीदने पहुंचे हैं तो पहले पूरी जानकारी हासिल करें। उसके बाद ही रुद्राक्ष खरीदें।