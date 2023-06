टमाटर और बैंगन की कीमतों में इस कदर इजाफा हो रहा है कि आम लोग परेशान हो गया है। इन दोनों ही सब्जियों में कांटे की टक्‍कर है। दोनों सब्जियां 120 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही हैं। स‍ब्‍जी विक्रेताओं का कहना है कि उन्‍हें सब्जियां अधिक रेट में खरीदनी पड़ रही है इसलिए बेचना भी अधिक कीमत पर पड़ रहा है।

बैंगन और टमाटर दोनों की कीमत इस वक्‍त 120 रुपये प्रति किलो।

जागरण संवाददाता, दुमका। इस साल अपेक्षा से कम बारिश होने का खामियाजा यहां की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सब्जियों के दाम में हुई बेतहाशा वृद्धि ने हर किसी की जेब पर डाका डाल दिया है। आम तौर पर 40 रुपया किलो मिलने वाला बैंगन बाजार में 120 रुपया पहुंच गया है। महज एक माह के अंदर यह भारी उछाल आया है। टमाटर और बैंगन में कांटे की टक्‍कर शहर के टीन बाजार और गांधी मैदान के समीप बाजार में बैंगन इतनी बढ़ी कीमत पर मिल रहा है। आज तक बैंगन के दाम इतने नहीं हुए। पिछले साल इसी बैंगन की कीमत 80 रुपया तक पहुंची थी। सिर्फ बैंगन ही नहीं टमाटर के दाम में भी भारी वृद्धि हुई। टमाटर भी बैंगन की बराबरी कर रहा है। इसकी भी कीमत 120 रुपया प्रति किलो पहुंच गई है। जबकि एक सप्ताह पहले 60 रुपया किलो था। फिलहाल राहत की नहीं कोई उम्‍मीद टीन बाजार के सब्जी विक्रेता रंजीत की माने तो बरसात में बैंगन और टमाटर खराब होने का अधिक खतरा रहता है। इसकी वजह से खरीद कम हुई है। सारी सब्जी बंगाल, बेंगलुरू और रांची से आती हैं। वहां भी अधिक दाम पर मिल रही हैं, इसलिए यहां भी कीमत बढ़ी है। रोज सब्जी के दाम में बढ़ोत्तरी हो रही है। सावन शुरू होने के एक दो दिन बाद कीमत स्थिर हो जाएगी। इससे पहले लोग राहत की उम्मीद नहीं करें। लेना है तो आधा किलो लीजिए गांधी मैदान के समीप रोज दुकान लगाने वाले राकेश केशरी का कहना है कि दाम अधिक बढ़ने की वजह से आधा किलो से कम देने पर नुकसान ही होता है। ग्राहक तो कांटे से अधिक ही लेने पर जोर देता है। कुछ ग्राहक को अगर आधा किलो से कम दिया तो दिन भर में एक दो किलो बैंगन व टमाटर ऐसे ही निकल जाएगा। लाभ होने की बजाय नुकसान अधिक होगा। इसलिए आधा किलो से कम देने का सवाल ही नहीं है। तीन राज्यों से आती सब्जी दुकानदार रंजीत की माने तो दुमका की अपेक्षा सारी सब्जी बाहर से आती है इसलिए दाम बढ़ गया है। शिमला मिर्च और बींस बंगलुरू, फूलगोभी, पत्तागोभी, धनिया रांची से बाकी सारी सब्जी बंगाल से आती है। इन राज्यों में भी कीमत बढ़ी हुई। वहां दुमका के मुकाबले दस रुपया कम है। आज का मूल्य रुपये प्रति किलो टमाटर 120, बैंगन 120, शिमला मिर्च 120, करेला 60, नेनुआ 40, कुंदरी 40, कच्चू 60, परवल 40, लौकी 30 रुपया प्रति पीस, धनिया 200, भिंडी 60 रुपये।

Edited By: Arijita Sen