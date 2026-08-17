झारखंड: रेलवे ट्रैक पर भेड़िया फंसने से थमी ट्रेनों की रफ्तार, 11 घंटे 37 मिनट लेट खुली सावन स्पेशल ट्रेन  

जागरण संवाददाता, धनबाद। इतवारी से धनबाद होकर मधुपुर जाने वाली सावन स्पेशल ट्रेन के ट्रैक पर भेड़िया फंसने से बेपटरी होने की घटना के दो दिन भी रेल परिचालन पर इसका असर बरकरार है।

मधुपुर जाने वाली सावन स्पेशल जहां घंटों लेट रही। वहीं मधुपुर से इतवारी जाने वाली स्पेशल ट्रेन आज भी प्रभावित है। घटना के कारण मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस भी प्रभावित हो गई है।

शनिवार की देर रात इतवारी से मधुपुर जा रही सावन स्पेशल ट्रेन ट्रैक के प्वाइंट में भेड़िये का सिर फंसने से पटरी से उतर गई। यात्री ट्रेन का एक कोच बेपटरी हो गया।

ट्रेन का बदला रूट

इतवारी-मधपुर सावन स्पेशल ट्रेन मूरी के पास पटरी से उतरने के कारण मूरी से चंद्रपुरा के बीच परिवर्तित मार्ग से चलाई गई। इस वजह से आठ घंटे लेट से मधुपुर पहुंची।

देर से पहुंचने से वापसी में मधुपुर से सुबह 9:00 बजे के बदले 11 घंटे 37 मिनट लेट से रात रात 8:37 पर खुली। विलंब से चलने से सुबह के बदले देर शाम इतवारी पहुंचने की संभावना जताई गई।

दूसरी ओर, शनिवार को खुली मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस पहले दुर्गापुर-अंडाल के बीच मार्ग परिवर्तन के कारण लेट हुई। शाम के बदले देर रात धनबाद पहुंची।

दोपहर 2 बजे पहुंचने की संभावना

धनबाद-रांची रेल मार्ग पर इतवारी-मधुपुर सावन स्पेशल के पटरी से उतरने के कारण धनबाद- चंद्रपुरा के बीच रोकी गई। 11 घंटे से अधिक विलंबित होने के कारण सोमवार तड़के चार बजे के बजाय दोपहर दो बजे पहुंचने की संभावना जताई गई।