वासेपुर के गैंग्सटर प्रिंस खान के Dubai Connection का खुला राज, पुलिस ने शूटर दीपक और बमकर को भेजा जेल
Dhanbad News: वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान का दुबई कनेक्शन उजागर हुआ है, जिससे पता चलता है कि वह विदेश से अपनी आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहा थ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। Wasseypur News: वासेपुर का गैंगस्टर प्रिंस खान इन दिनों दुबई में बैठा हुआ है। वहीं से वह न सिर्फ धनबाद, बल्कि झारखंड के जमशेदपुर और रांची समेत दूसरे जिलों के व्यवसायियों को फोन कर धमकाता है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देता है। प्रिंस खान पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है।
धनबाद पुलिस ने पांडरपाला के जमीन कारोबारी शहाबुद्दीन हत्याकांड में बमकर चौधरी उर्फ पंकजकर चौधरी और दीपक वर्मा को गिरफ्तार किया है। दोनों को शनिवार को धनबाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बमकर चौधरी ने शहाबुद्दीन को गोली मारी थी, वहीं दीपक वर्मा ने इस हत्याकांड के शूटरों को पनाह देने का काम किया था।
पुलिस जांच और पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस का दावा है कि दीपक वर्मा प्रिंस खान का खास व्यक्ति है और वह धनबाद के व्यवसायियों के फोन नंबर उपलब्ध कराने के साथ ही रंगदारी की राशि वसूल कर दुबई पहुंचाने का काम करता था।
एक अक्टूबर 2024 में हुई थी शहाबुद्दीन की हत्या
पुलिस उपाधीक्षक (विधि व्यवस्था) नौशाद आलम ने बताया कि एक अक्टूबर 2024 को धनबाद थाना क्षेत्रान्तर्गत असर्फी अस्पताल के सामने आठ लेन सड़क पर शहाबुद्दीन सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अनुसंधान के क्रम में शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि शूटर बमकर चौधरी उर्फ पंकजकर चौधरी धनबाद आया हुआ है। इस सूचना पर एक छापामारी टीम का गठन किया गया।
टीम में भूली ओपी प्रभारी अभिनव कुमार, भौंरा ओपी प्रभारी सुमन सौरभ, पुलिस अवर निरीक्षक राजेश कुमार (धनबाद थाना) और सशस्त्र बल शामिल थे। टीम ने बमकर चौधरी को गिरफ्तार किया।
बमकर ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए दीपक वर्मा का नाम बताया। उसने यह भी बताया कि धनबाद आने वाले शूटरों को दीपक आश्रय देता है। फिलहाल वह सरायढेला थाना क्षेत्र के मथुरा नगर कालोनी में रहता था। इसी सूचना पर पुलिस ने दीपक वर्मा को भी गिरफ्तार किया।
जांच में यह भी सामने आया कि दीपक जोड़ापोखर क्षेत्र में सक्रिय था और वहां के व्यवसायियों के फोन नंबर प्रिंस खान को उपलब्ध करा रहा था। वह जोड़ापोखर के शालीमार इलाके में रह रहा था। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि दीपक ने यहां के व्यवसायियों से वसूला गया पैसा प्रिंस खान को भेजा है।
इसके लिए वह कई तरह के माध्यमों का उपयोग करता था। पुलिस दीपक वर्मा के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। वहीं, बमकर चौधरी पर सरायकेला-खरसावां में भी हत्या की प्राथमिकी दर्ज है और वह पहले भी जेल जा चुका है।
रबीउल ने पुलिस के सामने उगले कई राज
शहाबुद्दीन हत्याकांड के एक अन्य आरोपित रबीउल इस्लाम उर्फ मोटा को धनबाद पुलिस ने दो दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। उसकी रिमांड अवधि शनिवार को पूरी हो गई। पुलिस के अनुसार रबीउल ने शहाबुद्दीन हत्याकांड की प्लानिंग के बारे में जानकारी दी है।
उससे हत्याकांड से जुड़ी कई पहलियों पर भी पूछताछ की गई। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ कि रबीउल के खिलाफ झारखंड के अलग-अलग जिलों के साथ-साथ ओडिशा में भी प्राथमिकी दर्ज है। रबीउल को भी जेल भेज दिया गया।
