रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों को दी बड़ी राहत, अब UDID Card से पैसेंजर ट्रेनों में कर सकेंगे सफर

जागरण संवाददाता, धनबाद।ट्रेनों में सफर करने वाले दिव्यांग यात्रियों के लिए रेलवे ने नई सुविधा बहाल की है। अब यूडीआइडी ( Unique Disability ID Card ) कार्ड धारक दिव्यांग उपनगरीय और पैसेंजर ट्रेनों के दिव्यांग कोच में भी यात्रा कर सकते हैं।

अप्रैल से मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के एसएलआरडी और एलएसएलआरडी कोच में यूडीआइडी के साथ यात्रा की अनुमति दी गई थी। अब इसका विस्तार पैसेंजर ट्रेनों के लिए भी कर दिया गया है। यह सुविधा उपनगरीय और साधारण पैसेंजर ट्रेनों में लागू होगी।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दिव्यांगों को केवल यात्रा की अनुमति मिलेगी, यूडीआइडी धारकों को किराये में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। इसे लेकर रेलवे बोर्ड के निदेशक यात्री विपणन -द्वितीय संजय मनोचा ने आदेश जारी कर दिया है।