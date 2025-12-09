Language
    UP से बंगाल तक नहीं थम रही कछुआ तस्करी; दून एक्सप्रेस से 60 कछुओं संग दो तस्कर काबू, जानें-किस काम में आते हैं ये Turtles

    By Tapas BanerjeeEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:17 PM (IST)

    Turtle Smugglingःः  धनबाद में दून एक्सप्रेस से 60 जिंदा कछुए बरामद किए गए हैं। आरपीएफ और सीआइबी की टीम ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया, जो उत्तर प्रदेश ...और पढ़ें

    कछुओं के साथ गिरफ्तार आजमगढ़ के दो तस्कर। ( फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। योग नगरी ऋषिकेश से हावड़ा जा रही दून एक्सप्रेस से एक बार फिर जिंदा कछुए बरामद किए गए हैं। ट्रेन के जनरल कोच से कुल 60 कछुए मिले। आरपीएफ और सीआइबी की टीम ने कछुआ तस्करी में शामिल उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

    आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार दून एक्सप्रेस में कछुआ तस्करी की लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई थी। ट्रेन गोमो स्टेशन से खुलने के बाद ब्रेक-वान से सटे जनरल कोच में दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया।

    तलाशी लेने पर उनके पास से जिंदा कछुए मिले। दोनों को कछुओं समेत धनबाद स्टेशन पर उतारकर हिरासत में ले लिया गया। पकड़े गए तस्करों में पश्चिम बंगाल के 24 परगना निवासी 59 वर्षीय राम दास और उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर निवासी 58 वर्षीय हिमांशु वैध शामिल हैं।

    आजमगढ़ से खरीदकर 24 परगना में बेचते थे कछुए

    पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र में पत्तल बनाने वाले मुसहर समुदाय के लोगों से लगभग 120 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कछुए खरीदते थे।

    इसके बाद इन्हें चोरी–छिपे ट्रेन से पश्चिम बंगाल ले जाया जाता था और 24 परगना जिले में रहने वाले कार्तिक शाह नाम के व्यक्ति को बेचा जाता था। कार्तिक इन कछुओं का क्या करता है, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। तस्करों ने बताया कि वे पिछले दो वर्षों से यह काम कर रहे हैं और महीने में दो-तीन बार आना-जाना करते हैं।

    32 दिनों में तीसरी बरामदगी

    दून एक्सप्रेस से 32 दिनों के भीतर कछुए बरामद होने की यह तीसरी घटना है। इससे पहले 7 नवंबर को 78 और 3 दिसंबर को 35 जिंदा कछुए मिले थे। पिछली दोनों बरामदगियों में तस्कर पकड़े नहीं जा सके थे।

    अभियान में शामिल अधिकारी

    सीआइबी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार राम, आरपीएफ एएसआइ जीवालाल राम, शशिकांत तिवारी, फूलचंद महतो, बृजेश कुमार, विकास कुमार, उमापति सिंह, अमित वर्मा और तनवीर इस अभियान में शामिल थे।

    चार तरह से होता है उपयोग

    यूपी से ट्रेन के जरिए बंगाल में कछुओं की तस्करी एक पुराना और संगठित अवैध नेटवर्क है। पकड़े गए मामलों और वाइल्डलाइफ विशेषज्ञों के अनुसार, इन कछुओं का उपयोग मुख्य रूप से चार तरह किया जाता है:

    1. अवैध मांस व्यापार (Illegal Meat Trade)

    कई प्रजातियों के कछुओं—खासकर इंडियन फ्लैपशेल टर्टल—का मांस कुछ क्षेत्रों में “डिमांडेड मीट” माना जाता है।

    • इन्हें बंगाल, नॉर्थ-ईस्ट, और पड़ोसी देशों में गुपचुप रूप से बेच दिया जाता है।

    • कछुए का मांस महंगा बिकता है, इसलिए तस्करों के लिए यह लाभदायक है।

    2. पारंपरिक चिकित्सा (Traditional/Black-Market Medicine)

    कछुए के:

    • प्लास्ट्रॉन (निचला खोल)

    • तेल

    • खून

    का उपयोग कुछ जगहों पर लोक-चिकित्सा में किया जाता है।
    हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी ब्लैक मार्केट में इनकी मांग रहती है।

    3. पालतू व्यापार (Pet Trade)

    कुछ प्रजातियाँ, जैसे इंडियन स्टार टॉरटॉइज़, कॉस्मेटिक रूप से आकर्षक होती हैं, इसलिए तस्कर उन्हें

    • पालतू जानवर के रूप में

    • विदेशी पैट शॉप्स
      में बेचते हैं।

    यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी मुनाफे वाला कारोबार है।

    4. पड़ोसी देशों में तस्करी (Trans-Border Smuggling)

    बंगाल, बांग्लादेश मार्ग से इन कछुओं को आगे भेज दिया जाता है—
    मुख्य रूप से:

    • म्यांमार

    • थाईलैंड

    • चीन

    जहाँ कछुए का उपयोग खाद्य पदार्थ, पारंपरिक दवाओं और लक्ज़री पेट ट्रेड में किया जाता है।

    तस्करी क्यों बढ़ रही है?

    • नदियों में आसानी से पकड़ में आना

    • अधिक प्रजनन क्षमता (कुछ प्रजातियाँ जल्दी संख्या बढ़ाती हैं)

    • कम जोखिम, ज्यादा लाभ

    • अवैध बाजार में भारी कीमत

    नतीजा-इकोसिस्टम पर भारी नुकसान

    कछुए जल-पर्यावरण को संतुलित रखने वाले स्कैवेंजर्स होते हैं।
    उनकी तस्करी से:

    • जलाशयों का संतुलन बिगड़ता है

    • मृत जीव-जंतुओं का प्राकृतिक निपटान कम होता है

    • नदी/तालाबों में जैविक प्रदूषण बढ़ जाता है