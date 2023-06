वाशरी डिविजन में पानी व बिजली की समस्याओं से लोग हर रोज रूबरू हो रहे हैं। त्रस्त श्रमिकों ने मंगलवार को सरायढेला सीसीडब्लूओ ऑफिस पहुंचकर हंगामा मचाया। एरिया मैनेजर ने लोगों के साथ बैठक की और इस दौरान व्यवस्था में सुधार को लेकर कुछ दिनों की मोहलत मांगी जिसके बाद श्रमिकों का आक्रोश शांत हुआ। गौरतलब है कि कालोनी में झारखंड सरकार की सप्लाई का पानी भी नहीं आता है।

वाशरी डिवीजन के महाप्रबंधक कार्यालय के एरिया मैनेजर ( विद्युत विभाग) राहुल मयूर से बात करते लोग।

जागरण संवाददाता, धनबाद। वाशरी डिविजन में पानी व बिजली की समस्याओं से त्रस्त होकर श्रमिकों ने मंगलवार को सरायढेला सीसीडब्लूओ ऑफिस पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। कर्मियों के द्वारा सरायढेला स्थित वाशरी डिवीजन के महाप्रबंधक कार्यालय के एरिया मैनेजर ( विद्युत विभाग) राहुल मयूर का घेराव किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एरिया मैनेजर ने आक्रोशित लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान व्यवस्था में सुधार को लेकर एरिया मैनेजर की तरफ से कुछ दिनों की मोहलत मांगी गईं, जिसके बाद श्रमिकों का आक्रोश शांत हुआ। बिजली, पानी की दिक्‍कतों से लोगों को हो रही खूब परेशानी जनता मजदूर संघ वाशरी डिवीजन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि कालोनी के लोग बिजली और पानी को लेकर बेहद परेशान हैं। आए दिन बिजली और पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है। कभी मेंटेनेंस के नाम पर, तो कभी आपदा के नाम पर बिजली अनायास प्रबंधन के द्वारा काट दी जा रही है, जिसके कारण कालोनी में रह रहे कोल कर्मियों की परेशानी बढ़ी हुई है। यही नहीं बिजली अगर आती भी है, तो लो वोल्टेज के कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। निवासियों ने सुधार के लिए 15 अगस्‍त तक की मोहलत उमस भरी गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। हर दिन प्रबंधन की तरफ से तरह-तरह की बातें कही जाती हैं। वहीं बिजली की समस्या के कारण पानी की आपूर्ति भी प्रभावित होती है। कालोनी में झारखंड सरकार की सप्लाई का पानी नहीं आता है। पानी की सप्लाई के लिए बोरिंग की व्यवस्था है। बोरिंग का पानी जल मीनार पर चढ़ने के बाद सप्लाई किया जाता है। बिजली के कारण पानी की समस्या है। लोगों ने व्यवस्था में सुधार को लेकर प्रबंधन को 15 अगस्त तक का समय दिया है। कंपनी की डीजी से बिजली आपूर्ति करने का निर्देश वार्ता के दौरान एरिया मैनेजर राहुल मयूर ने पानी की आपूर्ति के लिए कंपनी की डीजी से बिजली आपूर्ति करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में 3 मोटर पंप से कालोनी वासियों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। डीजी की बिजली से दो मोटर पंप चलाने के निर्देश एरिया मैनेजर ने दिया है। मौके पर फोरमैन दिलीप कुमार, राजेंद्र प्रसाद,संजय सिंह, गणेश ठाकुर, विजय सिंह,मोहन महतो, संजीव सिंह समेत दर्जनों लोग मौजूद थे।

