दो महीने पहले आए झमाडा के तकनीकी सचिव का फिर ट्रांसफर, रामप्रकाश सिंह ने पूर्व की फाइलों की जांच कर दी थी शुरू

Jharkhand News झारखंड में कई पदाधिकारियों का ट्रान्सफर किया गया है। झमाडा के तकनीकी सचिव रामप्रकाश सिंह का ट्रान्सफर चास नगर निगम कर दिया गया है। ट्रांसफार-पोस्टिंग की कड़ी में नगर निगम के सहायक अभियंता चमक लाल मंडल को अगले आदेश तक नगर निगम धनबाद का कार्यपालक अभियंता बनाया गया है। वहीं अब पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता सुमन शेखर को झमाडा का नकनीकी सचिव बनाया गया है।

झमाडा के तकनीकी सचिव का फिर ट्रांसफर, रामप्रकाश सिंह ने पूर्व की फाइलों की जांच कर दी थी शुरू

