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रेल यात्रीगण कृपया ध्यान दें! कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना और हावड़ा-लालकुआं सुपरफास्ट का बदल गया टाइम

By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Fri, 28 Aug 2026 09:21 PM (IST)

Railway Alert! रेलवे ने कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना और हावड़ा-लालकुआं सुपरफास्ट ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव की घोषणा की है।

कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस। (फाइल फोटो)

कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. दुर्गियाना सुपरफास्ट 1 सितंबर से अमृतसर 15 मिनट देरी से।

  2. हावड़ा-लालकुआं सुपरफास्ट 6 नवंबर से लखनऊ 15 मिनट पहले।

  3. बाघ एक्सप्रेस के लखनऊ, हरदोई पहुंचने के समय में बदलाव।

जागरण संवाददाता, धनबाद। गोरखपुर-संबलपुर मौर्य और हावड़ा-बीकानेर सुपरफास्ट के बाद अब रेलवे ने कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना सुपरफास्ट और हावड़ा-लालकुआं सुपरफास्ट के टाइम टेबल में भी फेरबदल की घोषणा कर दी है।

दुर्गियाना सुपरफास्ट अब 15 मिनट लेट से अमृतसर पहुंचेगी। एक सितंबर से बदलाव प्रभावी होगा। दूसरी ओर, हावड़ा-लालकुआं साप्ताहिक सुपरफास्ट 15 मिनट पहले लखनऊ पहुंचाएगी। इस ट्रेन के समय में बदलाव छह नवंबर से होगा।

यह भी पढ़ें- Indian Railway Alert: हावड़ा-बीकानेर और गोरखपुर-संबलपुर एक्सप्रेस का बदला समय, अक्टूबर-नवंबर से नया टाइम टेबल लागू

इनके अलावा मेन लाइन से चलने वाली हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस लखनऊ व हरदोई में परिवर्तित समय पर पहुंचेगी। दो सितंबर से बदलाव लागू होगा। इन ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान के समय अन्य स्टेशन में पूर्ववत रहेंगे।

  • एक सितंबर से: 12357 कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना सुपरफास्ट का अमृतसर स्टेशन पर ठहराव शाम 5:20 बजे से बदलकर शाम 5:35 बजे होगा।
  • छह नवंबर से: 12353 हावड़ा-लालकुआं सुपरफास्ट का लखनऊ स्टेशन पर समय रात 12:55-1:05 बजे के बजाय रात 12:40-12:50 बजे होगा।