रेल यात्रीगण कृपया ध्यान दें! कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना और हावड़ा-लालकुआं सुपरफास्ट का बदल गया टाइम

जागरण संवाददाता, धनबाद। गोरखपुर-संबलपुर मौर्य और हावड़ा-बीकानेर सुपरफास्ट के बाद अब रेलवे ने कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना सुपरफास्ट और हावड़ा-लालकुआं सुपरफास्ट के टाइम टेबल में भी फेरबदल की घोषणा कर दी है।

दुर्गियाना सुपरफास्ट अब 15 मिनट लेट से अमृतसर पहुंचेगी। एक सितंबर से बदलाव प्रभावी होगा। दूसरी ओर, हावड़ा-लालकुआं साप्ताहिक सुपरफास्ट 15 मिनट पहले लखनऊ पहुंचाएगी। इस ट्रेन के समय में बदलाव छह नवंबर से होगा।

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इनके अलावा मेन लाइन से चलने वाली हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस लखनऊ व हरदोई में परिवर्तित समय पर पहुंचेगी। दो सितंबर से बदलाव लागू होगा। इन ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान के समय अन्य स्टेशन में पूर्ववत रहेंगे।