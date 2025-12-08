South Eastern Railway: आद्रा रेल मंडल में रोलिंग ब्लाक के कारण प्रभावित रहेंगी ट्रेनें, थम-थम कर चलेगी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad-Jhargram MEMU: दक्षिण पूर्व रेल के अधीन चलने वाली ट्रेनें पटरी पर लौटती नहीं कि फिर रद हो जाती हैं। आद्रा रेल मंडल के रोलिंग ब्लाक के कारण आगामी सप्ताह एक बार फिर धनबाद-झाड़ग्राम मेमू, बर्द्धमान-हटिया मेमू समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

आठ से 14 दिसंबर तक धनबाद-झाड़ग्राम मेमू धनबाद के बदले बोकारो से चलेगी। वापसी में झाड़ग्राम से बोकारो तक चलाई जाएगी। धनबाद से बाेकारो के बीच ट्रेन दोनों ओर से रद रहेगी।

धनबाद से दोपहर में चलने वाली ट्रेन चंद्रपुरा व बोकारो से लेकर टाटा तक पहुंचने के लिए एकमात्र विकल्प है, जिसके धनबाद आगमन न होने से सैंकड़ों यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी।

दूसरी ओर, भागा से आद्रा के बीच चलने वाली मेमू 14 दिसंबर तक दोनों ओर से रद रहेगी। आठ, 11 व 13 दिसंबर को चलने वाली आनंदविहार से पुरी जानेवाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस चंद्रपुरा-राजाबेरा के बीच नियंत्रित कर चलाई जाएगी।

बर्द्धमान-हटिया मेमू आज भी रद, कल से गोमो तक

बर्द्धमान से हटिया के बीच चलने वाली मेमू सोमवार को भी रद रहेगी। आद्रा मंडल में रोलिंग ब्लाक के कारण नौ से 14 दिसंबर तक बर्द्धमान से गोमो तक जाएगी। वापसी में गोमो से बर्द्धमान तक चलाई जाएगी।