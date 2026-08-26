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रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: अक्टूबर में छह ट्रेनें रद, भुवनेश्वुर राजधानी एक्सप्रेस का बदला मार्ग

By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Wed, 26 Aug 2026 09:40 PM (IST)

South Eastern Railway के चक्रधरपुर मंडल में पांचवीं लाइन के काम के कारण अक्टूबर में धनबाद से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होंगी।

चार और 11 अक्टूबर को बदले मार्ग से चलेगी भुवनेश्वर राजधानी। (प्रतीकात्मक फोटो)

चार और 11 अक्टूबर को बदले मार्ग से चलेगी भुवनेश्वर राजधानी। (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. चक्रधरपुर मंडल में पांचवीं लाइन कमीशनिंग का कार्य।

  2. अक्टूबर में छह ट्रेनें रद्द, राजधानी एक्सप्रेस का मार्ग बदला।

  3. धनबाद-अल्लेपी एक्सप्रेस दो घंटे देरी से चलेगी।

जागरण संवाददाता, धनबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में बंडामुंडा केबिन-ए से राउरकेला सेक्शन के बीच पांचवीं लाइन की कमीशनिंग का काम किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग चरणों में नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा।

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इसका असर धनबाद रेल मंडल होकर गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ेगा। अक्टूबर में अलग-अलग दिनों में मौर्य एक्सप्रेस और राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस समेत छह ट्रेनें रद रहेंगी।

रेलवे के अनुसार, 18105 राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस 10 अक्टूबर तथा 18106 जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस 11 अक्टूबर को रद रहेगी। इसी तरह 15028 गोरखपुर-हटिया मौर्य एक्सप्रेस 12 अक्टूबर और 15027 हटिया-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस 14 अक्टूबर को नहीं चलेगी।

इसके अलावा 18309 संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस छह और आठ अक्टूबर को तथा 18310 जम्मूतवी-संबलपुर एक्सप्रेस नौ और 11 अक्टूबर को रद रहेगी।

दूसरी ओर, चार और 11 अक्टूबर को नई दिल्ली से भुवनेश्वर जाने वाली 20818 राजधानी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन गोमो, आद्रा, मेदिनीपुर, हिजली, भद्रक और कटक होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी।

वहीं, 13 अक्टूबर को धनबाद से खुलने वाली 13351 धनबाद-अल्लेपी एक्सप्रेस दो घंटे की देरी से रवाना होगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है।