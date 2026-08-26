रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: अक्टूबर में छह ट्रेनें रद, भुवनेश्वुर राजधानी एक्सप्रेस का बदला मार्ग

जागरण संवाददाता, धनबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में बंडामुंडा केबिन-ए से राउरकेला सेक्शन के बीच पांचवीं लाइन की कमीशनिंग का काम किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग चरणों में नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा।

इसका असर धनबाद रेल मंडल होकर गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ेगा। अक्टूबर में अलग-अलग दिनों में मौर्य एक्सप्रेस और राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस समेत छह ट्रेनें रद रहेंगी।



रेलवे के अनुसार, 18105 राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस 10 अक्टूबर तथा 18106 जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस 11 अक्टूबर को रद रहेगी। इसी तरह 15028 गोरखपुर-हटिया मौर्य एक्सप्रेस 12 अक्टूबर और 15027 हटिया-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस 14 अक्टूबर को नहीं चलेगी।



इसके अलावा 18309 संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस छह और आठ अक्टूबर को तथा 18310 जम्मूतवी-संबलपुर एक्सप्रेस नौ और 11 अक्टूबर को रद रहेगी।



दूसरी ओर, चार और 11 अक्टूबर को नई दिल्ली से भुवनेश्वर जाने वाली 20818 राजधानी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन गोमो, आद्रा, मेदिनीपुर, हिजली, भद्रक और कटक होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी।