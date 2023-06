जमुई की रहने वाली राखी मिर्धा उर्फ अदिति और सरायढेला वृंदावन काॅलोनी की रहने वाली करिश्मा में फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। बात करते-करते दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। राखी मिर्धा उर्फ अदिति ने करिश्मा को बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। इससे वह परेशान हो गई है। इसके बाद दोनों ने साथ जीने-मरने की कसमें खाई।

समलौंगिक मामले में बिहार पुलिस पहुंची धनबाद, महिला और युवती को ले गए अपने साथ।

जासं, धनबाद। बड़े शहरों के साथ अब छोटे शहर में भी समलैंगिक प्रेम बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सरायढेला थाना क्षेत्र का है। यहां जमुई से एक महिला एक युवती के प्रेम में पड़ कर अपने पति और बच्चों को छोड़ धनबाद पहुंच गई। फेसबुक पर हुई थी दोनों की दोस्‍ती महिला के पति ने जब इसकी शिकायत जमुई पुलिस से की तो वह महिला की खोज में धनबाद सरायढेला पहुंची। वृंदावन कालोनी से दोनों को गिरफ्तार कर जमुई ले गई। सरायढेला पुलिस ने बताया कि जमुई की रहने वाली राखी मिर्धा उर्फ अदिति और सरायढेला वृंदावन काॅलोनी की रहने वाली करिश्मा में फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। बात करते-करते दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं। पति के पीछे से युवती संग भागी पत्‍नी राखी मिर्धा उर्फ अदिति ने करिश्मा को बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। इससे वह परेशान हो गई है। इसके बाद दोनों ने साथ जीने-मरने की कसमें खाई। विवाहित महिला एक दिन अपने पति के साथ जमुई के ही एक रेस्टोरेंट पहुंची। वहां धनबाद की युवती उसका इंतजार कर रही थी। जब पति खाने का बिल चुकाने के लिए रेस्टोरेंट के काउंटर पर गया, तो उसकी पत्नी मौका पाकर अपनी कुंवारी युवती साथी के साथ फरार हो गई। भारत में समलैंगिक शादी मान्‍य या अमान्‍य? गौरतलब है कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने साल 2018 में धारा 377 पर समलैंगिकों के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि समलैंगिक संबंध वैद्य है और यह कोई अपराध नहीं है। सामान्‍य नागरिकों की तरह ही उन्‍हें भी जीना का हक है। कोर्ट के इस राय के बाद देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्‍य ठहराए जाने की मांग उठने लगी है। हालांकि, समलैंगिक विवाह के मसले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह कहते हुए विरोध जताया है कि यह भारत की संस्‍कृति, सामाजिक मान्यताओं और पारिवारिक व्यवस्था के खिलाफ है क्‍या‍ेंकि शादी सिर्फ महिला और पुरुष के बीच हो सकती है।

Edited By: Arijita Sen