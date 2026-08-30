आद्रा मंडल में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक रोलिंग ब्लॉक, टाटानगर-गोमो समेत कई रूटों की ट्रेनें प्रभावित
Indian Railway Update: आद्रा रेल मंडल में 31 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक इंजीनियरिंग कार्यों के कारण रोलिंग ब्लॉक रहेगा, जिससे कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा।
HighLights
आद्रा मंडल में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक रोलिंग ब्लॉक।
कई ट्रेनें रद्द, शॉर्ट-टर्मिनेट या शॉर्ट-ओरिजिनेट होंगी।
यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन स्थिति जांचने की सलाह।
जागरण संवाददाता, धनबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे ( SOUTH EASTERN RAILWAY) के आद्रा रेल मंडल में 31 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक चलने वाले संयुक्त इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन (टीआरडी) और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन (एसएंडटी) रोलिंग ब्लॉक का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ेगा। रेलवे ने इस दौरान कई ट्रेनों को रद करने के साथ कुछ ट्रेनों को निर्धारित स्टेशन से पहले समाप्त करने और वहीं से परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है।
रविवार को रेलवे की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय ने ट्रेन परिचालन में किए गए इन बदलावों को मंजूरी दे दी है। इससे टाटानगर, आद्रा, आसनसोल, हटिया और गोमो रूट के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
महुदा तक चलेगी गोमो-चक्रधरपुर एक्सप्रेस
गोमो से चक्रधरपुर के बीच चलने वली एक्सप्रेस ट्रेन एक, चार व छह सितंबर को महुदा से चलेगी। वापसी में भी चक्रधपुर से महुदा तक चलाई जाएगी। गोमो से महुदा के बीच दोनों ओर से रद रहेगी। आद्रा रेल मंडल में 31 अगस्त से छह सितंबर तक रोलिंग ब्लाक के कारण ट्रेन प्रभावित रहेगी।
टाटानगर-आसनसोल मेमू का परिचालन प्रभावित
रेलवे के अनुसार, 68056 टाटानगर-आसनसोल मेमू का परिचालन 4 और 6 सितंबर को केवल आद्रा तक किया जाएगा। इन दोनों दिनों आद्रा से आसनसोल के बीच ट्रेन सेवा रद्द रहेगी।
वहीं, 68055/68056 आसनसोल-टाटानगर-आसनसोल मेमू का परिचालन 31 अगस्त, 3 सितंबर और 5 सितंबर को आद्रा तक ही सीमित रहेगा। इन तिथियों पर आद्रा-टाटानगर-आद्रा के बीच ट्रेन का परिचालन नहीं होगा।
खड़गपुर-हटिया एक्सप्रेस भी रहेगी प्रभावित
रोलिंग ब्लॉक के कारण 18035/18036 खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस 2, 5 और 6 सितंबर को आद्रा में ही शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। इन दिनों आद्रा-हटिया-आद्रा के बीच ट्रेन सेवा रद्द रहेगी।
इसके अलावा, 18116/18115 चक्रधरपुर-गोमो-चक्रधरपुर मेमू का परिचालन 1, 4 और 6 सितंबर को महुदा स्टेशन तक ही सीमित रहेगा। इन तिथियों में महुदा-गोमो-महुदा के बीच ट्रेन नहीं चलेगी।
ये ट्रेनें रहेंगी रद
रोलिंग ब्लॉक के कारण 68046/68045 आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू 31 अगस्त तथा 2 से 6 सितंबर तक रद्द रहेगी। वहीं, 68090/68089 आद्रा-मिदनापुर-आद्रा मेमू 1, 4 और 6 सितंबर को और 68077/68078 आद्रा-विष्णुपुर-आद्रा मेमू 6 सितंबर को रद्द रहेगी।
63594/63593 आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल मेमू भी 31 अगस्त, 3, 4 और 6 सितंबर को रद्द रहेगी। जबकि 1, 2 और 5 सितंबर को इस ट्रेन को आद्रा से शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। इस दौरान आद्रा-पुरुलिया-आद्रा के बीच ट्रेन सेवा रद्द रहेगी।
रेलवे के अनुसार, आद्रा मंडल में आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए यह रोलिंग ब्लॉक लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के परिचालन की स्थिति की जानकारी रेलवे से जरूर प्राप्त कर लें, ताकि स्टेशन पहुंचने के बाद अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।