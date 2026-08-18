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SNMMCH Dhanbad को झटका, MBBS की 150 सीटों पर एडमिशन अनुमति नहीं मिली; फैकल्टी की कमी बनी बाधा

By Mohan Kumar Gope Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:37 PM (IST)

Dhanbad News: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद को फैकल्टी की भारी कमी के चलते 150 एमबीबीएस सीटों की अनुमति नहीं मिली, इस सत्र में भी 100 सीटों पर ही नामांकन होगा।

शहीद निर्मल महतो मेडिकल कालेज एंड अस्पताल। (फाइल फोटो)

शहीद निर्मल महतो मेडिकल कालेज एंड अस्पताल। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. एनएमसी ने 150 एमबीबीएस सीटों की अनुमति नहीं दी।

  2. कॉलेज में 42% शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं।

  3. 100 सीटों पर नामांकन 19 अगस्त से शुरू होगा।

जागरण संवादददाता, धनबाद। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (SNMMCH Dhanbad) धनबाद में सत्र 2026-27 के लिए मेडिकल के छात्रों को निराशा हाथ लगी है। नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ने इस वर्ष कालेज को 150 सीटों पर नामांकन की अनुमति नहीं दी है।

इसके परिणामस्वरूप, इस सत्र में भी केवल 100 एमबीबीएस सीटों पर ही छात्र नामांकन ले सकेंगे। इससे पहले सरकार व विभाग की ओर से एनएमसी को 150 सीटों के लिए आवेदन किया था।

विभाग ने शिक्षकों की कमी पूरी कर लेने का वादा भी किया था, लेकिन विभाग की बातों पर एनएमसी ने भरोसा नहीं जताया और अनुमति नहीं दी है। कई स्टूडेंट्स इसका इंतजार कर रहे थे, कि सीटों की संख्या बढ़ने से उन्हें अवसर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 

फैकल्टी की कमी बनी सबसे बड़ी रुकावट

कालेज में शिक्षकों की कमी मुख्य कारण है। कालेज में वर्तमान में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल स्वीकृत पदों में से लगभग 42 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं।

एनएमसी के कड़े मानकों के अनुसार, फैकल्टी की इतनी बड़ी कमी के साथ सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

कालेज प्रबंधन की ओर से व्यवस्था सुधारने के दावों के बावजूद, शिक्षकों की कमी को समय पर पूरा नहीं किया जा सका। दो दिन पूर्व सरकार की ओर से 7 प्रोफेसर एसएनएमएमसीएच में अनुबंध पर बहाल किए हैं, लेकिन रेगुलर बहाली नहीं हो पाई है। 

19 अगस्त से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया

सीटें न बढ़ने के झटके के बीच, कॉलेज में उपलब्ध 100 सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तय कार्यक्रम के अनुसार, 19 अगस्त से सेंट्रल कोटा (आल इंडिया कोटा) के तहत चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन प्रारंभ हो जाएगा।

इसके बाद 23 से 28 अगस्त तक राज्य कोटे की सीटों के लिए काउंसिलिंग और दाखिले की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। कालेज प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और नामांकन काउंटर सक्रिय कर दिए गए हैं।


150 सीटों के लिए नामांकन की कोशिश की गई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिल पाई। इस बार 100 सीटों पर ही कालेज में नामांकन की तैयारी की जा रही है।

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डा. आरके महतो, प्राचार्य, एसएनएमएमसीएच