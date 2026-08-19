अक्टूबर में शिप्रा और हावड़ा-भोपाल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के मार्ग बदले, यात्रियों को होगी असुविधा

जागरण संवाददाता, धनबाद। Indian Railway Update: पश्चिम मध्य रेलवे के आगासोद और बीना स्टेशन के बीच तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी तथा बीना यार्ड में रीमॉडलिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेल परिचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान कई ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव किया जाएगा। इससे धनबाद होकर गुजरने वाली ट्रेनों के यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है।



रेलवे के अनुसार, अधोसंरचना से जुड़े इन कार्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि में कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा, जबकि कुछ ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ेगा। इनमें 22911 इंदौर-हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस भी शामिल है।

22911 इंदौर-हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस एक, तीन, छह, आठ, 10 और 13 अक्टूबर, 22912 हावड़ा-इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस एक, तीन, पांच, आठ, 10 व 12 अक्टूबर तथा 19414 कोलकाता-अहमदाबाद एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को बीना मालखेड़ी, बीना, संत हिरदाराम नगर व मक्सी के बदले बीना मालखेड़ी, महादेवखेड़ी, गुना, रुठियाई व मक्सी होकर चलेगी।