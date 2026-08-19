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अक्टूबर में शिप्रा और हावड़ा-भोपाल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के मार्ग बदले, यात्रियों को होगी असुविधा

By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:21 AM (IST)

West Central Railway के आगासोद और बीना स्टेशन के बीच तीसरी लाइन के काम के कारण अक्टूबर में कई ट्रेनों के मार्ग बदलेंगे, जिससे धनबाद के यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

हावड़ा-इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस के रूट में बदलाव। (प्रतीकात्मक फोटो)

हावड़ा-इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस के रूट में बदलाव। (प्रतीकात्मक फोटो)

जागरण संवाददाता, धनबाद। Indian Railway Update: पश्चिम मध्य रेलवे के आगासोद और बीना स्टेशन के बीच तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी तथा बीना यार्ड में रीमॉडलिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेल परिचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान कई ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव किया जाएगा। इससे धनबाद होकर गुजरने वाली ट्रेनों के यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है।

रेलवे के अनुसार, अधोसंरचना से जुड़े इन कार्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि में कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा, जबकि कुछ ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ेगा। इनमें 22911 इंदौर-हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस भी शामिल है। 

22911 इंदौर-हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस एक, तीन, छह, आठ, 10 और 13 अक्टूबर, 22912 हावड़ा-इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस एक, तीन, पांच, आठ, 10 व 12 अक्टूबर तथा 19414 कोलकाता-अहमदाबाद एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को बीना मालखेड़ी, बीना, संत हिरदाराम नगर व मक्सी के बदले बीना मालखेड़ी, महादेवखेड़ी, गुना, रुठियाई व मक्सी होकर चलेगी।

13025 हावड़ा-भोपाल एक्सप्रेस 12 अक्टूबर तथा 13026 भोपाल-हावड़ा एक्सप्रेस 14 अक्टूबर को भोपाल, बीना, कटनी मुड़वारा, न्यू कटनी के स्थान पर भाेपाल, इटारसी, जबलपुर, कटनी साउथ और न्यू कटनी होकर चलेगी। धनबाद और आसपास के क्षेत्रों से हावड़ा की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के परिचालन, मार्ग और संभावित बदलाव की जानकारी जरूर जांच लें। कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों का परिचालन निर्धारित मार्ग से बहाल कर दिया जाएगा।