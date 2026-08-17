बरकाकाना स्टेशन पर 14 अक्टूबर से नहीं रुकेंगी शक्तिपुंज एक्सप्रेस सहित 7 ट्रेन, मिला नया स्टॉपेज

जागरण संवाददाता, धनबाद। त्योहारी सीजन के दौरान कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव वाले स्टेशन में फेरबदल होगा। धनबाद होकर गुजरने वाली हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस का बरकाकाना से ठहराव से हट जाएगा।

इसके साथ ही हावड़ा-भोपाल, कोलकाता-मदार और कोलकाता-अहमदाबाद साप्ताहिक ट्रेनें भी बरकाकाना में नहीं रुकेंगी। दोनों ओर से चलने वाली इन ट्रेनों का ठहराव रांची रोड स्टेशन पर होगा।

रेलवे से जारी सूचना में बताया गया कि 14 अक्टूबर से 11 जनवरी तक ट्रेनें बरकाकाना के बदले रांची रोड स्टेशन पर रुकेंगी। शक्तिपुंज एक्सप्रेस का ठहराव रांची रोड व पतरातु में जारी रहेगा। पर बरकाकाना से ठहराव हट जाएगा।