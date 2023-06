ट्रेनों में हो रही धड़ाधड़ बुकिंग, नवरात्र से पहले रिजर्वेशन की लगी होड़, जानें गिनती की कितनी बची हैं सीटें

नवरात्र के समय में देवी मां के दर्शन करने और सैर-सपाटे के लिए ट्रेनों में बुकिंग शुरू हो गई है। बुकिंग खुलते ही ट्रेनों में सीटें बुक हो जा रही हैं। वैष्णोदेवी के साथ ही मैहर व विंध्याचल जाने वाली ट्रेनों में भी अब गिनती ही सीटें बची हैं। यही हाल उत्तराखंड जाने वाली दून एक्सप्रेस और कालका तक जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस का भी है।

नवरात्र से पहले ट्रेनों में धड़ाधड़ बुकिंग हो रही है।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, धनबाद। नवरात्र के दौरान अब ज्यादातर ट्रेनों में कंफर्म टिकट मुश्किल है। नवरात्र की शुरुआत छोड़िए सोमवार को 24 अक्टूबर यानी विजयदशमी के दिन की बुकिंग खुलते ही कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस की सभी सीटें महज 10 मिनटों में ही फुल हो गईं। ट्रेनों में धड़ाधड़ हो रही है बुकिंग वैष्णोदेवी के साथ ही मैहर व विंध्याचल जाने वाली ट्रेनों में भी अब गिनती ही सीटें बची हैं। यही हाल उत्तराखंड जाने वाली दून एक्सप्रेस और कालका तक जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस का भी है। छुट्टियों में शिमला व कुल्लू-मनाली के साथ उत्तराखंड की वादियों में सैर-सपाटा करने वालों की बड़ी संख्या है। यही वजह है कि बुकिंग खुलते ही इन ट्रेनों में भी तेजी से टिकट बुक हो रहे हैं। मुंबई मेल, हावड़ा व सियालदह राजधानी के साथ राजस्थान जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस भी पूजा की बुकिंग लगभग पूरी हो चुकी है। दुर्गापूजा से ठीक पहले वास्को द गामा एक्स. में बुकिंग बंद दुर्गापूजा की छुट्टियों में गोवा जाने की प्लानिंग पर ब्रेक लग गया है। धनबाद होकर गुजरने वाली गोवा की एकलौती ट्रेन जसीडीह-वास्को द गामा एक्सप्रेस में नौ अक्टूबर के बाद से टिकटों की बुकिंग बंद हो गई है। न तो काउंटर पर टिकट मिल रहे और न ही आनलाइन टिकटों की बुकिंग हो रही है। स्लीपर से सेकेंड एसी तक की टिकटों की बुकिंग बंद होने से हर दिन यात्री मायूस लौट रहे हैं। इससे पहले मई से जून के पहले सप्ताह तक इस ट्रेन में स्लीपर की बुकिंग कर दी गई थी। इस बार सभी श्रेणियों की बुकिंग नौ अक्टूबर के बाद से बंद है। वास्को द गामा से जसीडीह आनेवाली ट्रेन में पहले की तरह सभी श्रेणियों के टिकट 20 अक्टूबर तक बुक हो रहे हैं। किस ट्रेन में बची है कितनी सीटें कोलकाता-मुंबई मेल: स्लीपर में 23 से 25 अक्टूबर तक 18 से 25 सीटें उपलब्ध है। रांची-कामाख्या एक्सप्रेस: 19 अक्टूबर स्लीपर में 335, थर्ड एसी 77 सीटें व सेकेंड एसी में आरएसी।

Edited By: Arijita Sen