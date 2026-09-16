सियालदह राजधानी के इंजन में खराबी, धनबाद-गया रूट पर ट्रेनें लेट; यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, धनबाद। नई दिल्ली से सियालदह जा रही राजधानी एक्सप्रेस के इंजन में तकनीकी खराबी आने से ट्रेन गया से धनबाद के बीच काफी देर तक फंसी रही। इस वजह से पीछे आ रही नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के पहिए भी थम गये।

बाद में सियालदह राजधानी एक्सप्रेस के इंजन के दुरुस्त होने के बाद सेवा बहाल हुई। नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 33 मिनट लेट से आई। सुबह 6:38 के बजाय 7:11 पर धनबाद आगमन हुआ और हावड़ा एक घंटे लेट से पहुंची।