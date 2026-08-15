झामुमो के धनबाद महानगर अध्यक्ष पर बड़ा गंभीर आरोप,एसडीएम ने दिए जांच के आदेश
झामुमो महानगर अध्यक्ष मंटू चौहान पर धनबाद अंचल कार्यालय में आतंक फैलाने और वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। एसडीएम धनबाद ने इन आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी जिम्मेदारी अंचलाधिकारी को सौंपी गई है।
HighLights
झामुमो महानगर अध्यक्ष मंटू चौहान पर गंभीर आरोप।
धनबाद अंचल कार्यालय में आतंक और वसूली का आरोप।
एसडीएम ने आरोपों की जांच के आदेश दिए।
जागरण संवाददाता, धनबाद। झामुमो महानगर के अध्यक्ष मंटू चौहान के खिलाफ अंचल कार्यालय धनबाद में आतंक और दहशत फैलाने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनबाद लोकेश बारंगे ने जांच के आदेश दिए हैं।
जांच करने की जिम्मेवारी अंचलाधिकारी धनबाद को दी गई है। साथ ही जांच कर कार्रवाई करने और इसकी रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया गया है। एसडीएम धनबाद की ओर से दिए गए जांच के आदेश में बताया गया है कि बरमसिया निवासी मोहन कुमार मंडल ने मुख्य सचिव को दिए गए पत्र में मंटू चौहान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
बताया गया है कि मंटू चौहान राजनीतिक बैनर का उपयोग करते हुए अंचल कार्यालय में अपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। लोगों का दाखिल खारिज कराने, एलपीसी बनाने के लिए अंचलाधिकारी के नाम पर मोटी रकम वसूली की जाती है।
इन दिनों अंचल कार्यालय में एक संगठित गिरोह संचालित है। इसमें जैकी और विक्की नामक दो व्यक्ति आम लोगों को पकड़कर जबरन मंटू चौहान से काम करवाते हैं। मंटू चौहान की ओर से काम नहीं करने पर अंचलाधिकारी का तबादला कराने की धमकी दी जाती है।
मोहन कुमार मंडल का आरोप है कि यदि मंटू चौहान को पैसा नहीं दिया जाता है तो उसके अपराधिक चरित्र वाले साथी लोगों को धमकी भी देते हैं। मंडल ने आशंका व्यक्त किया है कि किसी दिन अंचल कार्यालय धनबाद में बड़ी घटना घट सकती है।