    साहिबगंज में आरओबी के लिए झामुमो ने रेलवे के खिलाफ छेड़ा आंदोलन, पाकुड़ के पत्थर व्यवसायियों का मिला समर्थन

    By Pranesh Kumar Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:31 PM (IST)

    JMM Sahibganj: साहिबगंज में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण व अन्य मांगों को लेकर झामुमो ने पंकज मिश्रा के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा है। पत्थर व्यवसायियों ने इं ...और पढ़ें

    पाकुड़ के पत्थर व्यवसायियों के साथ झामुमो प्रवक्ता पंकज मिश्रा।

    जागरण संवाददाता, साहिबगंज। साहिबगंज शहर के पूर्वी व पश्चिमी फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा के नेतृत्व में शुरू किए गए आंदोलन का असर दिखने लगा है। पांच जनवरी से पत्थर व्यवसायियों ने इंटेंड नहीं लगाने तथा 16 जनवरी से रेलवे के माध्यम से पत्थर की ढुलाई न करने की घोषणा की थी।

    सोमवार को पूर्व में लगाए इंडेंट के माध्यम से पत्थर की ढुलाई तो हुई लेकिन शाम 3.30 बजे तक मात्र आधा दर्जन व्यवसायियों ने ही इंडेंट लगाया जबकि सामान्य दिनों में 20 से 25 व्यवसायी इंडेंट लगाते हैं।

    बरहड़वा के विभिन्न रेलवे साइडिंगों से एक भी रैक का इंडेंट नहीं लगा। करमटोला, मिर्जाचौकी, सकरीगली, बाकुड़ी से इंडेंट लगाया गया। उधर, सोमवार को पाकुड़ के करीब आधा दर्जन पत्थर कारोबारी पंकज मिश्रा से मिलने पार्टी कार्यालय में पहुंचे।

    उन्होंने आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। कहा कि मांगों के समर्थन में वे लोग भी रेलवे के माध्यम से अपना अपना पत्थर बाहर नहीं भेजेंगे। पाकुड़ के व्यवसायियों ने कहा कि कई ट्रेन पाकुड़ से गुजरती है लेकिन वहां रुकती भी नहीं है।

    पाकुड़ से रेलवे को अच्छा खासा राजस्व मिलता हे लेकिन कोई लाभ वहां के लोगों को नहीं मिल पाता है। उनलोगों को एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रा करने के लिए बरहड़वा या मालदा जाना होता है।

    पंकज मिश्रा ने कहा कि रेलवे की यह दोहरी नीति अब नहीं चलेगी। अगर यहां से उन्हें राजस्व लेना है तो जनता को सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी। पंकज मिश्रा ने कहा कि हावड़ा इंटरसिटी में एक एसी बोगी जोड़ी गई है।

    वर्द्धमान पैसेंजर का विस्तार साहिबगंज तक किया गया है लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। पूर्वी व पश्चिमी फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण का टेंडर होने तथा रांची के लिए ट्रेन का परिचालन शुरू होने के बाद ही रेलवे से किसी तरह की बात होगी। कहा कि यहां की जनता अब जग चुकी है। अपना हक व अधिकार लेकर रहेगी।

    कहा कि सभी पत्थर व्यवसायी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। इस मौके पर पाकुड़ के व्यवसायी अजय कुमार, सुखेन मंडल, महेश लोधवानी, संजय गुप्ता, सजल, उज्जवल घोष, मिलन पांडेय आदि मौजूद थे।