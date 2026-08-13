झरिया के प्रज्ञा केंद्र से RTE Admission के लिए बन रहे जाली प्रमाण पत्र, शिक्षा विभाग में हड़कंप

जागरण संवाददाता, धनबाद। जिले के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बीपीएल कोटे की सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बीपीएल कोटे में नामांकन के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने वाले कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं।

सबसे चौंकाने वाला मामला झरिया क्षेत्र का है, जहां एक प्रज्ञा केंद्र से मोटी रकम लेकर फर्जी आय और आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने का भंडाफोड़ हुआ है। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के 83 निजी स्कूलों में संचालित 156 विभिन्न कक्षाओं की कुल 1552 बीपीएल सीटों के लिए कुल 1801 आनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे।

जब विभागीय टीम ने इन आवेदनों की गहन स्क्रूटनी शुरू की तो 450 से अधिक आवेदनों में संलग्न लगभग 1464 दस्तावेज पूरी तरह संदिग्ध पाए गए। इनमें कई प्रमाण पत्रों के साथ अटैच आय, आवासीय प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र में गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं। आरटीई सेल में इन दस्तावेजों की जांच अब अंतिम चरण में है।

गुप्त पत्र से हुआ बिचौलियों के खेल का पर्दाफाश फर्जीवाड़े का यह मामला तब और गरमा गया जब शिक्षा विभाग को एक गुप्त शिकायती पत्र मिला। इस पत्र में स्पष्ट आरोप लगाया गया है कि झरिया स्थित एक प्रज्ञा केंद्र में फर्जी दस्तावेज तैयार करने का संगठित गिरोह सक्रिय है।

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पत्र के अनुसार जरूरतमंद और गैर-पात्र लोगों से पांच से सात हजार तक लेकर रातों-रात हूबहू फर्जी आय व आवासीय प्रमाण पत्र तैयार कर दिए जाते थे। इस पूरे खेल में जावेद और प्रेम नामक दो बिचौलियों की मुख्य भूमिका बताई जा रही है, जो अभिभावकों को झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलते थे। गुप्त पत्र को आरटीई सेल ने गंभीरता से लिया है।

750 पात्र बच्चों की पहली सूची जल्द जांच की गति तेज करते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि फर्जीवाड़े के कारण किसी भी योग्य छात्र का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कुल 1801 आवेदनों में से लगभग 750 आवेदन पूर्णतः सही और पारदर्शी पाए गए हैं।