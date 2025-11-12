लुटेरों ने सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर पीटा, लूट ले गए 40 फीट केबल और कंप्यूटर
धनबाद में लुटेरों ने सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर पीटा और 40 फीट केबल व कंप्यूटर लूट लिए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, निरसा (धनबाद)। ईसीएल मुगमा क्षेत्र की बैजना 29 नंबर कोलियरी में मंगलवार की रात्रि कार्यरत दो सुरक्षाकर्मियों मृत्युंजय मंडल एवं सुखदेव भुइंया की पिटाई कर उन्हें बंधक बनाकर लुटेरों ने लगभग 40 फीट केबल एवं फिटर घर में रखा कंप्यूटर स्क्रीन, यूपीएस इत्यादि लेकर चलते बने।
घटना के विरोध में बुधवार की सुबह से मजदूर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सुरक्षा की मांग को लेकर बैजना 31 नंबर कोलियरी का उत्पादन ठप कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कोलियरी के अभिकर्ता मजदूरों को समझने का प्रयास कर रहे हैं परंतु, समाचार लिखे जाने तक मजदूरों का आंदोलन जारी था।
बंधक बने सुरक्षाकर्मी मृत्युंजय मंडल एवं सुखदेव भुइंया ने बताया कि मंगलवार की अल सुबह लगभग 2.45 बजे 25- 30 की संख्या में लुटेरों के दल ने धावा बोला। हम दोनों खदान के सीधी घर के पास थे। लुटेरे आकर हम दोनों की पहले तो हरदम पिटाई करने लगे उसके बाद बत्ती घर में बंद कर दिया।
पिस्टल सटाकर लूटा
इस दौरान केबल लुटेरों ने मृत्युंजय मंडल के कनपटी पर पिस्टल सटा दिया तथा उसका मोबाइल भी छीन लिया। इसके बाद लुटेरे ट्रांसफार्मर में आए 11 हजार बिजली का केबल एवं ट्रांसफार्मर से स्विच रूम तक गए केबल को काट लिया। साथ ही फिटर रूम का ताला तोड़कर उसमें रखा कंप्यूटर का स्क्रीन, यूपीएस इत्यादि भी लूट ले गए।
लुटेरों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच थी। सभी ने अपने चेहरे को गमछे एवं रुमाल से ढक रखा था। आपस में हिंदी, बांग्ला एवं खोरठा में बातचीत कर रहे थे। सभी हरवे हथियार से लैस थे। रात्रि लगभग 3:30 क्षेत्रीय गश्ती दल पहुंचा तो उन्होंने हम दोनों को बंधन मुक्त किया।
सुरक्षा की मांग को लेकर धरना
वहीं सुबह जब प्रथम पाली में काम करने मजदूर आए तो उन्हें मामले की जानकारी मिली तो मजदूर आकर्षित हो गए ट्रेड यूनियन के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सुरक्षा की मांग को लेकर कोलियरी का उत्पादन ठप कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
सुबह आए मजदूरों ने बताया कि केवल लुटेरे बत्ती घर से एक कैप लैम्प भी लूट ले गए वहीं एक कैंप लैम्प को बाहर फेंक दिया। मजदूरों का आरोप है कि 29 नवंबर के बगल में सीआईएसएफ कैंप है। बराबर कोलियरी में चोरी एवं लूट की घटना को अपराधी अंजाम दे रहे हैं।
सुरक्षाकर्मी की मांग
परंतु बगल में कैंप रहने के बावजूद सीआईएसएफ के जवान ना तो बाहर निकलते हैं और ना ही लूट एवं चोरी रोकने की दिशा में कोई भी कारगर कदम नहीं उठा रही। अब प्रबंधन कोलियरी में या तो सीआईएसएफ के दो जवान को बैठा है या गनमैन सुरक्षाकर्मी दे। मजदूर अपनी जान हथेली पर रखकर कोयला उत्पादन करें या अपनी एवं कोलियरी के सामान की रक्षा करें।
मजदूरों ने आरोप लगाया कि यदि मजदूरों से थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो तुरंत प्रबंधन मजदूर को सस्पेंड कर देता है परंतु सुरक्षा की दृष्टिकोण से कोई भी कारगर कदम नहीं उठा रही है। जब तक सुरक्षा के समुचित व्यवस्था नहीं होती हम लोग उत्पादन ठप रखेंगे।
