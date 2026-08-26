रक्षाबंधन पर यात्रियों को राहत, खातीपुरा-हावड़ा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, टिकट बुकिंग शुरू
रक्षाबंधन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए Eastern Railway ने खातीपुरा-हावड़ा के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जिसकी बुकिंग शुरू हो गई है।
HighLights
रक्षाबंधन भीड़ के मद्देनजर खातीपुरा-हावड़ा स्पेशल ट्रेन चलेगी।
खातीपुरा-हावड़ा राखी स्पेशल ट्रेन के टिकटों की बुकिंग शुरू।
खुर्दा रोड-झांसी स्पेशल ट्रेन के फेरे 29 नवंबर तक बढ़ाए गए।
जागरण संवाददाता, धनबाद। रक्षाबंधन की भीड़ के मद्देनजर Eastern Railway ने राजस्थान के खातीपुरा जयपुर से हावड़ा के बीच एक-एक फेरा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस ट्रेन के टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है।
खातीपुरा-हावड़ा स्पेशल 29 अगस्त और हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल 31 अगस्त 30 अगस्त की देर रात को चलेगी। इस ट्रेन में स्लीपर के सात, थर्ड एसी चार व सेकंड एसी के दो कोच तथा जनरल के आठ कोच जोड़े जाएंगे।
त्योहार के बाद वापसी की भीड़ के दौरान स्पेशल ट्रेन यात्रियों को राहत देगी। 09709 खातीपुरा-हावड़ा स्पेशल खातीपुरा से शाम 5:00 बजे खुलेगी। अगले दिन दोपहर 2:50 पर गोमो एवं शाम 4:00 बजे धनबाद आएगी। रात 10:15 पर हावड़ा पहुंचेगी।
09710 हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल हावड़ा से देर रात 12:15 पर खुल कर मंगलवार को दिन में 11:30 पर खातीपुरा पहुंचेगी।
इन स्टेशन पर ठहराव
हावड़ा से चलने वाली ट्रेन का बैंडेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी आन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, डीडीयू, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला, ईदगाह आगरा, भरतपुर, बांदीकुई व दौसा में ठहराव होगा।
खातीपुरा-हावड़ा राखी स्पेशल ट्रेन में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। 09709 खातीपुरा-हावड़ा स्पेशल 29 अगस्त को खातीपुरा (जयपुर) से श्ससत 5:00 बजे खुलकर रविवार शाम 4:00 बजे धनबाद तथा 10:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी।
वापसी में 09708 हावड़ा-खातीपुरा (जयपुर) स्पेशल 31 अगस्त को हावड़ा से देर रात 12:15 बजे खुलकर अगले दिन सुबह 06:00 बजे धनबाद तथा मंगलवार को दिन में 11:30 बजे खातीपुरा (जयपुर) पहुंचेगी। कोडरमा, गया व डीडीयू होकर चलने वाली ट्रेन में सेकंड एसी के दो, थर्ड एसी के चार, स्लीपर के सात और सामान्य श्रेणी के आठ कोच जोड़े जाएंगे।
खुर्दा रोड-झांसी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब 29 नवंबर तक
गोमो होकर चलने वाली खुर्दा रोड- झांसी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाने की घोषणा हो गई है। 01929 झांसी-खुर्दा रोड स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को चार सितंबर से 27 नवंबर तक चलेगी। वापसी में 01930 खुर्दा रोड-झांसी साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक रविवार को छह सितंबर से 29 नवंबर तक चलेगी। सितंबर से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है।