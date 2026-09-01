BCCL में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, निदेशक वित्त राजेश कुमार को मिला निदेशक कार्मिक का अतिरिक्त प्रभार

जागरण संवाददाता, धनबाद। Coal India Limited (CIL) की इकाई-भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) में निदेशक कार्मिक के पद की जिम्मेदारी अब निदेशक वित्त राजेश कुमार संभालेंगे। सक्षम प्राधिकार की मंजूरी के बाद उन्हें निदेशक कार्मिक का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। यह व्यवस्था एक सितंबर 2026 से प्रारंभिक तीन माह के लिए अथवा नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति या अगले आदेश तक लागू रहेगी।

कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने अपने पत्र के माध्यम से बीसीसीएल के निदेशक कार्मिक पद का अतिरिक्त प्रभार निदेशक वित्त राजेश कुमार को सौंपने की मंजूरी प्रदान की है।

राजेश कुमार अब निदेशक वित्त के अपने मूल दायित्वों के साथ-साथ बीसीसीएल के महत्वपूर्ण मानव संसाधन एवं कार्मिक विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। बीसीसीएल में निदेशक कार्मिक के नियमित पद पर नियुक्ति होने तक राजेश कुमार के पास यह अतिरिक्त जिम्मेदारी रहेगी।