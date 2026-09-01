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BCCL में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, निदेशक वित्त राजेश कुमार को मिला निदेशक कार्मिक का अतिरिक्त प्रभार

By Ashish Kumar Ambastha Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Tue, 01 Sep 2026 09:38 PM (IST)

Bharat Coking Coal Limited के निदेशक वित्त राजेश कुमार को निदेशक कार्मिक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह व्यवस्था ...और पढ़ें

राजेश कुमार संभालेंगे बीसीसीएल के डीपी का अतिरिक्त प्रभार। (फाइल फोटो)

राजेश कुमार संभालेंगे बीसीसीएल के डीपी का अतिरिक्त प्रभार। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. राजेश कुमार को बीसीसीएल निदेशक कार्मिक का अतिरिक्त प्रभार।

  2. यह व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से तीन माह के लिए।

  3. कोयला मंत्रालय ने अतिरिक्त प्रभार को मंजूरी दी।

जागरण संवाददाता, धनबाद। Coal India Limited (CIL) की इकाई-भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) में निदेशक कार्मिक के पद की जिम्मेदारी अब निदेशक वित्त राजेश कुमार संभालेंगे। सक्षम प्राधिकार की मंजूरी के बाद उन्हें निदेशक कार्मिक का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। यह व्यवस्था एक सितंबर 2026 से प्रारंभिक तीन माह के लिए अथवा नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति या अगले आदेश तक लागू रहेगी।

कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने अपने पत्र के माध्यम से बीसीसीएल के निदेशक कार्मिक पद का अतिरिक्त प्रभार निदेशक वित्त राजेश कुमार को सौंपने की मंजूरी प्रदान की है।

राजेश कुमार अब निदेशक वित्त के अपने मूल दायित्वों के साथ-साथ बीसीसीएल के महत्वपूर्ण मानव संसाधन एवं कार्मिक विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। बीसीसीएल में निदेशक कार्मिक के नियमित पद पर नियुक्ति होने तक राजेश कुमार के पास यह अतिरिक्त जिम्मेदारी रहेगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तीन महीने की अवधि पूरी होने, नियमित निदेशक कार्मिक की नियुक्ति होने अथवा आगे कोई नया आदेश जारी होने-इनमें जो भी पहले होगा, उसी के अनुसार व्यवस्था प्रभावी रहेगी।