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रेलवे तकनीकी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, ग्रेड पे में बढ़ोतरी और पदोन्नति के अवसर

By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Tue, 25 Aug 2026 11:10 PM (IST)

ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन की जयपुर कांफ्रेंस में तकनीकी कर्मचारियों की लंबित मांगें पूरी होने की घोषणा की गई, जिसमें ग्रेड पे में वृद्धि और सिग्नल एवं टेलिकॉम विभाग के पदों में बढ़ोतरी शामिल है।

ट्रेन का इंजन दौड़ाती महिला लोको पायलट। (फाइल फोटो)

ट्रेन का इंजन दौड़ाती महिला लोको पायलट। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. ग्रेड पे 4200 के पद 3% से बढ़कर 26% हुए।

  2. सिग्नल टेलिकॉम विभाग के पदों में 35% और 50% वृद्धि।

  3. रेलकर्मी वंदे भारत ट्रेनों में सुविधा पास पर यात्रा कर सकेंगे।

जागरण संवाददाता, धनबाद। रेल कर्मचारियों के कैडर रीस्ट्रक्चरिंग एवं पदोन्नति के अवसर से जुड़ी कई लंबित मांगें पूरी हो गई हैं। ग्रेड पे 4200 लेवल-6 के पद जो वर्ष 1993 से पहले मात्र तीन प्रतिशत थे। उन्हें बढ़ा कर 26 प्रतिशत कराया गया। ग्रेड पे 2800 लेवल-5 के पदों को 27 प्रतिशत से बढ़ा कर 51 प्रतिशत कराया गया।

सिग्नल एंड टेलिकाम विभाग में ग्रेड पे 4200 को 35 प्रतिशत और ग्रेड पे 2800 को 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव से भी रेलवे बोर्ड स्तर पर सहमति बन गई है। हमसफर, गतिमान, स्पेशल ट्रेन एवं वंदे भारत एक्सप्रेस में सुविधा पास पर अब रेलकर्मी यात्रा कर सकते हैं।

यह बातें आल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआइआरएफ) एवं नार्थ वेस्टर्न रेलवे एंप्लाइज यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर में आल इंडिया रेलवे टेक्निकल स्टाफ कांफ्रेंस में कही गई।

ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचरी यूनियन के एनजे सुभाष एवं नीलकमल खवास ने बताया कि सम्मेलन में भारतीय रेल के सुरक्षित, सुचारु एवं समयबद्ध संचालन में तकनीकी कर्मचारियों की भूमिका तथा लंबित मांगों पर एआइआरएफ के राष्ट्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा की उपस्थिति में तकनीकी कर्मचारियों के हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

सम्मेलन में धनबाद, मुगलसराय, दानापुर, समस्तीपुर एवं सोनपुर मंडल से लगभग 50 तकनीकी कर्मचारियों समेत देशभर के विभिन्न जोनल रेलवे से आए हजारों तकनीशियन, हेल्पर एवं अन्य तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों ने भाग लिया।



















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