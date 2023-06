Dhanbad: खैनी न देने पर जूता व्यापारी की चाकू से गला रेतकर हत्या, आरोपी 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार

पुटकी निवासी व्यापारी संतोष शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित पुटकी श्रीनगर निवासी संजीत पासवान को जेल भेज दिया है। एसएसपी संजीव कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस ने वारदात में शामिल चाकू पुटकी ऑफिसर क्लब के पीछे स्थित झाड़ियों से बरामद कर लिया है। युवक नशे का आदी है। हत्या की रात वह शराब के नशे में जा रहा था।

खैनी न देने पर जूता व्यापारी की चाकू से गला रेतकर हत्या, आरोपी 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददता,पुटकी: झारखंड के धनबाद में पुटकी निवासी व्यापारी संतोष शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित पुटकी, श्रीनगर निवासी संजीत पासवान को जेल भेज दिया है। एसएसपी संजीव कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस ने वारदात में शामिल चाकू पुटकी ऑफिसर क्लब के पीछे स्थित झाड़ियों से बरामद कर लिया है। नशे का आदी है आरोपी युवक नशे का आदी है। हत्या की रात वह शराब के नशे में जा रहा था। रास्ते में इसे जूता व्यापारी संतोष शर्मा मिला। उससे इसने खैनी मांगी। खैनी नहीं देने पर दोनों में पहले बहस हुई और उसके बाद संजीत ने चाकू निकाल कर संतोष पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सीसीटीवी में वारदात कैद एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि घटनास्थल के पास के सीसीटीवी कैमरे से अहम सुराग मिले। उसमें पूरी वारदात कैद थी। उसमें सुबह तीन बजे एक युवक हाथ में चाकू लिए दिख रहा है। वह संतोष से बात कर रहा था। 3:06 बजे वह कोलियरी गेट की ओर तेजी से भागता दिख रहा है। अंधेरे के कारण उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखा। तब टेक्निकल सेल से मदद ली गई। पुलिस ने अपराधी के कद व डीलडौल के आधार पर उसकी पहचान कर ली। घटना के 12 घंटे के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ संजीत पासवान नामक युवक को पुटकी श्रीनगर से उसके घर से गिरफ्तार किया। भाई भोला शर्मा के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी की है।

Edited By: Yashodhan Sharma