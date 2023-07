झारखंड में ऐसी योजना तैयार करें कि लोगों का कंपनी पर विश्वास बढ़े। जमीन सहित कई समस्याएं हैं जिस पर गंभीरता से मंथन करनी की जरूरत है। जमीन अधिग्रहण व पुनर्वास को लेकर जनहित में प्लान तैयार करें ताकि कंपनी को काम करने में किसी तरह की परेशानी न हो।

ऐसी योजना तैयार करें कि कंपनी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े, धनबाद दौरे पर बोले कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी

जागरण संवाददाता, धनबाद: झारखंड में ऐसी योजना तैयार करें कि लोगों का कंपनी पर विश्वास बढ़े। जमीन सहित कई समस्याएं हैं, जिस पर गंभीरता से मंथन करनी की जरूरत है। जमीन अधिग्रहण व पुनर्वास को लेकर जनहित में प्लान तैयार करें ताकि कंपनी को काम करने में किसी तरह की परेशानी न हो। यह बातें कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गुरुवार को कोयला भवन में बीसीसीएल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए कहा। बढ़ने वाली है कोकिंग कोल की जरूरत उन्होंने कहा आने वाले समय में देश के विकास में स्टील की खपत बढ़ जाएगी। ऐसे में स्टील उद्योग के लिए कोकिंग कोल की जरूरत बढ़ने वाली है। बीसीसीएल कोकिंग कोल उत्पादन करने वाली कंपनी है। उत्पादन कैसे बढ़े इस पर लंबे समय तक खनन करनी कार्य योजना तैयार करने की जरूरत है। पावर प्लांट को कोयला की आवश्यकता कहीं से भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन स्टील उद्योग को कोकिंग कोल चाहिए। बीसीसीएल अगले दो तीन साल में 70 मिलियन नहीं सौ मिलियन टन कोयला उत्पादन लक्ष्य के साथ काम करें। इस कार्य योजना से CMD ने कराया अवगत वैसे बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता ने 70 मिलियन टन कोयला उत्पादन से संबंधित कार्य योजना से उन्हें अवगत कराया। साथ ही बताया कि कंपनी इस साल 41 मिलियन टन कोयला उत्पादन लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इस लक्ष्य को कंपनी पार करेगी। कोयला मंत्री ने बीसीसीएल की कार्य योजना पर संतोष जताते हुए कहा कि इसको कागज तक सीमित न रखते हुए धरातल पर उतारने की दिशा में काम करें। इसके बाद कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद ने भी बीसीसीएल की भावी योजना को लेकर किए जा रहे कार्य पर कोल इंडिया की सहभागिता को लेकर विस्तार से जानकारी साझा की। कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद इस मौके पर तकनीकी निदेशक उदय अनंत कावले, डीपी मुरली कृष्णा रमैय्या, डीएफ आरके सहाय, कोल इंडिया ईडी एमके सिंह सहित सभी विभाग के विभागाध्यक्ष मौजूद थे।

