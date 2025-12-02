PM Modi के प्रधान सचिव ने झरिया फायर एरिया का किया निरीक्षण, पुनर्वास में प्रभावितों का विश्वास जीतने पर दिया जोर

जागरण संवाददाता, धनबाद। झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र पर प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार निगरानी बनाए हुए है। इसकी गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रधान सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा मंगलवार रात दुर्गापुर एयरपोर्ट से सीधे झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और बीसीसीएल की ऐना फायर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया।

मिश्र के साथ पीएमओ के पी. पारथी वन, कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव तथा कोल इंडिया के चेयरमैन सनोज कुमार झा, धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल सहित निदेशक मंडल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

प्रधान सचिव मिश्रा ने झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र की स्थितियों को धरातल पर बेहतर ढंग से जाना। बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से किए जा रहे कार्यों और उनकी वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन अभी और बेहतर करने की आवश्यकता है। जब तक लोगों का विश्वास नहीं जीता जाएगा, तब तक कार्य सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले लोगों का भरोसा जीतें, उसके बाद बाकी कार्य स्वतः सरल हो जाएंगे।

उन्होंने बेलगड़िया सहित अन्य पुनर्वास स्थलों पर बसाए जा रहे प्रभावित परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव ने बेलगड़िया में प्रभावित लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए दिए गए टोटो वाहनों का भी निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि उन्हें आवश्यक सुविधाएं अवश्य मिलेंगी। बीसीसीएल और जिला प्रशासन को खतरनाक क्षेत्रों से लोगों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण कार्ययोजना तैयार है, अब उसे समय पर धरातल पर उतारने की जरूरत है।

उपायुक्त आदित्य रंजन ने भी पुनर्वास और अन्य कार्ययोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। वहीं बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने झरिया की आग और उससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि झरिया में कोकिंग कोल का अत्यंत बड़ा भंडार मौजूद है।