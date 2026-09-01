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पीएम के सलाहकार तरुण कपूर ने बीसीसीएल की समीक्षा की, सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने पर दिया जोर

By Ashish Kumar Ambastha Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Tue, 01 Sep 2026 06:26 AM (IST)

PM Narendra Modi के सलाहकार तरुण कपूर ने धनबाद में बीसीसीएल की उच्चस्तरीय समीक्षा की, जिसमें सुरक्षा, उत्पादन और समयबद्ध परियोजना क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।

कोयला भवन में बीसीसीएल की समीक्षा करते पीएम के सलाहकार तरुण कपूर और उपस्थित अधिकारी।(फोटो सौजन्य)

कोयला भवन में बीसीसीएल की समीक्षा करते पीएम के सलाहकार तरुण कपूर और उपस्थित अधिकारी।(फोटो सौजन्य)

जागरण संवाददाता, धनबाद। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने सोमवार को कोयला भवन मुख्यालय में बीसीसीएल की प्रमुख परियोजनाओं, उत्पादन, सुरक्षा व्यवस्था और भावी कार्ययोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग, परिचालन दक्षता बढ़ाने, कोयले की गुणवत्ता में सुधार, डिजिटलीकरण, पारदर्शिता तथा पर्यावरणीय उत्तरदायित्व पर विशेष जोर दिया।

कपूर ने कहा कि बीसीसीएल देश के इस्पात क्षेत्र की कोकिंग कोयले की आवश्यकता पूरी करने में रणनीतिक भूमिका निभाती है। उपलब्ध संसाधनों का वैज्ञानिक एवं अधिकतम उपयोग करते हुए कंपनी को अधिक दक्ष, तकनीक-सक्षम, सुरक्षित और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी संस्था के रूप में आगे बढ़ना चाहिए।

उन्होंने झरिया के अग्नि प्रभावित एवं उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सुरक्षा तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

उत्पादन, भंडार और वर्ष 2030-31 के लक्ष्य की समीक्षा

बीसीसीएल के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे के पहले दिन सोमवार को कोयला भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में कंपनी की प्रमुख परिचालन गतिविधियों, परियोजनाओं, तकनीकी पहलों, सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य की कार्ययोजनाओं की समीक्षा की गई।

बैठक में कोल इंडिया के अध्यक्ष बी साईंराम, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, वस्त्र मंत्रालय की संयुक्त सचिव अलकनंदा दयाल, कोयला मंत्रालय के परियोजना सलाहकार आलोक कुमार सिंह, निदेशक (मानव संसाधन) मुरली कृष्ण रमैया, निदेशक (तकनीकी/संचालन) संजय कुमार सिंह, निदेशक (वित्त) राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना) राजीव कुमार सिन्हा, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, मुख्यालय के महाप्रबंधक, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम़डी मनोज कुमार अग्रवाल ने बीसीसीएल की प्रमुख परिचालन गतिविधियों, उपलब्धियों, चुनौतियों और भावी कार्ययोजना की जानकारी दी। इसके बाद निदेशक (तकनीकी/संचालन) संजय कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कंपनी के परिचालन एवं रणनीतिक परिदृश्य का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत किया।

प्रस्तुति में कोयला उत्पादन एवं उठाव, कोयला भंडार, परिचालन क्षमता, प्रमुख शक्तियों एवं चुनौतियों तथा वर्ष 2030-31 तक के उत्पादन लक्ष्यों की जानकारी दी गई।

पिछले पांच वर्षों के भूमिगत और खुली खदानों के उत्पादन तथा ऊपरी मिट्टी हटाने के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ आगामी पांच वर्षों में कोयला उत्पादन की संभावनाओं एवं योजनाओं को भी सामने रखा गया।

आधुनिक खनन तकनीक और बंद खदानों के पुनर्विकास पर जोर

बैठक में वर्तमान में अपनाई जा रही लंबी दीवार खनन तकनीक, उच्च दीवार खनिक एवं छोटी ड्रिल लोडर जैसी तकनीकों के साथ सतही खनिक एवं निरंतर खनिक जैसी आधुनिकतरुण कपूर दो दिवसीय आधिकारिक दौरे के तहत सोमवार को धनबाद पहुंचे।

दुर्गापुर हवाईअड्डे पर सीएमडी बीसीसीएल श्री मनोज कुमार अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। धनबाद पहुंचने पर बीसीसीएल अतिथि गृह में बीसीसीएल सीआईएसएफ इकाई की ओर से उन्हें सलामी दी गई।

इसके बाद उन्होंने कोयला भवन में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की तथा निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीबीएम ब्लॉक-एक, मुनीडीह लंबी दीवार खनन परियोजना और एना अग्नि परियोजना का निरीक्षण किया। दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को श्री कपूर बेलगढ़िया एवं करमाटांड़ पुनर्वास स्थलों का दौरा करेंगे। 