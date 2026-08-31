झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्रों की बदलेगी तस्वीर? PM के सलाहकार तरुण कपूर पहुंचे धनबाद

जागरण संवाददाता, धनबाद। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर रविवार को दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर धनबाद पहुंचे।

उनका यह महत्वपूर्ण दौरा 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा। दौरे के दौरान वे बीसीसीएल की प्रमुख परियोजनाओं, कोयला उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों, झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वास योजनाओं की समीक्षा करेंगे।

उनके दौरे को धनबाद और झरिया क्षेत्र की विकास एवं पुनर्वास योजनाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तरुण कपूर के दुर्गापुर हवाई अड्डे पहुंचने पर बीसीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार अग्रवाल ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार सहित प्रशासन एवं बीसीसीएल के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के सलाहकार का जोरदार स्वागत किया। मां कल्याणेश्वरी के दरबार में टेका माथा दुर्गापुर हवाई अड्डे से स्वागत के बाद तरुण कपूर सड़क मार्ग से मैथन पहुंचे। यहां उन्होंने प्रसिद्ध मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उनके निर्धारित आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई।

कोयला भवन में बीसीसीएल के कामकाज की होगी समीक्षा अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के सलाहकार कोयला भवन में बीसीसीएल के कामकाज और कंपनी की महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करेंगे। इस दौरान कोयला उत्पादन, भविष्य की परियोजनाओं, तकनीकी विकास, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों के साथ चर्चा होने की संभावना है। बीसीसीएल प्रबंधन प्रधानमंत्री के सलाहकार के समक्ष कंपनी की प्रमुख उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजनाओं की भी जानकारी प्रस्तुत करेगा। मूनिडीह की आधुनिक परियोजनाओं का करेंगे दौरा तरुण कपूर धनबाद की महत्वपूर्ण मूनिडीह कोल बेड मीथेन परियोजना का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वे मूनिडीह लॉन्गवॉल परियोजना का भी दौरा करेंगे। आधुनिक तकनीक से जुड़ी इन परियोजनाओं को बीसीसीएल के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान परियोजनाओं की प्रगति, उत्पादन क्षमता और भविष्य की संभावनाओं की जानकारी उन्हें दी जाएगी। कुसुंडा की आग और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का भी लेंगे जायजा प्रधानमंत्री के सलाहकार का दौरा झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। वे कुसुंडा क्षेत्र में ईएनए आग परियोजना का निरीक्षण करेंगे। साथ ही उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रह रहे परिवारों की स्थिति और उनके पुनर्वास से जुड़े मुद्दों की जानकारी लेंगे।