धनबाद में धोखरा हॉल्ट के पास बुधवार की सुबह युवक-युवती का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया। आसपास के लोगों की नजर रेलवे ट्रैक के पास पड़े शव पर पड़ते ही भीड़ जुट गई। घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चा होने लगी। लोगों का कहना है कि युवक-युवती ने किसी ट्रेन से कूद कर जान दी है। घटना मंगलवार की देर रात या बुधवार अलसुबह की है।

रेलवे ट्रैक के पास क्षत-विक्षत मिले युवक-युवती के शव, इलाके में फैली सनसनी; ट्रेन से कूदने की आशंका

जागरण टीम,धनबाद/बलियापुर: झारखंड के धनबाद में धोखरा हॉल्ट के पास बुधवार की सुबह युवक-युवती का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया। आसपास के लोगों की नजर रेलवे ट्रैक के पास पड़े शव पर पड़ते ही भीड़ जुट गई। घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चा होने लगी। लोगों का कहना है कि युवक-युवती ने किसी ट्रेन से कूद कर जान दी है। घटना मंगलवार की देर रात या बुधवार अलसुबह की है। बलियापुर थाना प्रभारी एसके यादव ने बताया कि दोनों के शव कई हिस्सों में रेल लाइन के किनारे मिले हैं। दोनों शवों के आसपास उनका कोई पहचान पत्र या मोबाइल नहीं पाया गया, जिससे उनकी पहचान हो सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ग्रामीणों से ली जा रही जानकारी दोनों मृतकों की पहचान के लिए आसपास के गांव वालों से जानकारी ली जा रही है। उनके कपड़े और शरीर के दूसरे निशान के आधार पर पहचान का प्रयास जारी है। हालांकि, देर शाम धनबाद के एसएनएमएमसीएच में पोस्टमार्टम के दौरान भी मृतकों के परिवार से कोई नहीं आया। दोनों स्थानीय हैं या कहीं बाहर से ट्रेन में सफर के दौरान गिर गये या कूद गए, इसकी छानबीन की जा रही है।

