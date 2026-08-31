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मुंबई मेल धनबाद होम सिग्नल पर एक घंटे फंसी, डालटनगंज में OHE पर पेड़ गिरने से राजधानी समेत कई ट्रेनें लेट

By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Mon, 31 Aug 2026 09:58 PM (IST)

धनबाद में सिग्नल फेल होने से मुंबई मेल एक घंटे तक फंसी रही। वहीं, डालटनगंज के पास ओएचई पर पेड़ गिरने से राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें प्रभावित हुईं।

रेल के ओवरहेड तार पर गिरा पेड़। (प्रतीकात्मक फोटो)

रेल के ओवरहेड तार पर गिरा पेड़। (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. मुंबई मेल धनबाद में सिग्नल फेल होने से फंसी।

  2. डालटनगंज के पास ओएचई पर पेड़ गिरने से परिचालन बाधित।

  3. राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें देरी से चलीं।

जागरण संवाददाता, धनबाद। हावड़ा से मुंबई जानेवाली मुंबई मेल सोमवार तड़के लगभग एक घंटे तक धनबाद स्टेशन से पहले होम सिग्नल के पास फंसी रही। यात्रियों की शिकायत पर रेलवे की ओर से बताया गया कि सिग्नल फेल होने के कारण ट्रेन होम सिग्नल पर रोकी गई।

सिग्नल दुरुस्त होने पर ट्रेन रवाना की गई। दूसरी ओर, धनबाद रेल मंडल के सीआइसी सेक्शन में ओवरहेड तार इक्विपमेंट-ओएचई पर पेड़ गिरने से ट्रेनों का परिचालन काफी देर तक प्रभावित रहा। रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, बनारस-रांची एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें लेट रहीं।

बताया गया कि तेज आंधी से डालटनगंज स्टेशन के पास पेड़ उखड़ कर ओवरहेड तार गिर जाने से रेलसेवा काफी देर तक प्रभावित हुई। बाद में रेलकर्मियों ने पेड़ हटा कर क्षतिग्रस्त हिस्से के को जोड़ा, जिसके बाद परिचालन शुरू हुआ।

छह को भागा-आद्रा मेमू व 19 को हावड़ा-बोकारो एक्स. रद

भागा-आद्रा मेमू छह सिंतबर को रद रहेगी। वापसी में आद्रा से भागा के बीच भी नहीं चलेगी। आद्रा रेल मंडल में रोलिंग ब्लाक के कारण कई अन्य ट्रेनें भी सितंबर के पहले सप्ताह की विभिन्न तिथियों में नहीं चलेंगी।

दूसरी ओर, 19 सितंबर को महुदा होकर चलने वाली हावड़ा-बोकारो एक्सप्रेस रद रहेगी। वापसी में बोकारो से हावड़ा जानेवाली ट्रेन के पहिए भी थमे रहेंगे।