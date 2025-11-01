मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटें बढ़कर 150 होंगी, मरीजों को बेहतर सेवा का वादा

जागरण संवाददाता, धनबाद। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एमबीबीएस की सीटों की संख्या डेढ़ सौ की जाएगी। इसके लिए लगातार सरकार और विभाग प्रयासरत है। अस्पताल प्रबंधन का भी यही उद्देश्य रहेगा। अस्पताल आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सकीय सेवा मिले, इसके लिए लगातार कोशिश रहेगी। कई बड़े और जटिल ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में हो रहे हैं। यह बातें शनिवार को मेडिकल कॉलेज के सभागार में प्राचार्य पद के ग्रहण करने के बाद डॉक्टर डीके गिंदोरिया ने कहीं।

उन्हें प्राचार्य पद का प्रभार डॉक्टर एसके चौरसिया ने दिया। डॉक्टर चौरसिया 31 अक्टूबर को अपने पद से रिटायर हुए हैं। इससे पहले डॉक्टर और कर्मचारी ने नए प्राचार्य का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि मेडिकल कॉलेज में आने वाले समय में और बहुत कम होंगे।

सेवा देने का कुछ महीने का मौका मिला डॉ चौरसिया ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से सेवा देते आ रहा हूं। प्राचार्य के पद पर सेवा देने का कुछ महीने का मौका मिला। इसमें कई बड़े काम किए गए इसमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को खोलने और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए अनुमति प्राप्त करना शामिल है।