मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटें बढ़कर 150 होंगी, मरीजों को बेहतर सेवा का वादा
धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 150 की जाएंगी। नए प्राचार्य डॉक्टर डीके गिंदोरिया ने पदभार ग्रहण करते हुए मरीजों को बेहतर सेवा देने का वादा किया। पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एसके चौरसिया ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई शुरू कराने जैसे कार्यों का उल्लेख किया।
जागरण संवाददाता, धनबाद। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एमबीबीएस की सीटों की संख्या डेढ़ सौ की जाएगी। इसके लिए लगातार सरकार और विभाग प्रयासरत है। अस्पताल प्रबंधन का भी यही उद्देश्य रहेगा। अस्पताल आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सकीय सेवा मिले, इसके लिए लगातार कोशिश रहेगी। कई बड़े और जटिल ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में हो रहे हैं। यह बातें शनिवार को मेडिकल कॉलेज के सभागार में प्राचार्य पद के ग्रहण करने के बाद डॉक्टर डीके गिंदोरिया ने कहीं।
उन्हें प्राचार्य पद का प्रभार डॉक्टर एसके चौरसिया ने दिया। डॉक्टर चौरसिया 31 अक्टूबर को अपने पद से रिटायर हुए हैं। इससे पहले डॉक्टर और कर्मचारी ने नए प्राचार्य का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि मेडिकल कॉलेज में आने वाले समय में और बहुत कम होंगे।
सेवा देने का कुछ महीने का मौका मिला
डॉ चौरसिया ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से सेवा देते आ रहा हूं। प्राचार्य के पद पर सेवा देने का कुछ महीने का मौका मिला। इसमें कई बड़े काम किए गए इसमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को खोलने और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए अनुमति प्राप्त करना शामिल है।
लोगों ने डॉक्टर चौरसिया के कार्यकाल की सराहना की। मौके पर वरीय अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर चंद्रशेखर सुमन, न्यूरोलॉजिस्ट डॉ राजेश कुमार सिंह, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नोडल प्रभारी डॉक्टर रवि भूषण, डॉ गणेश कुमार, डॉ लीना सिंह, डीआर राजलक्ष्मी समेत कई चिकित्सक और कर्मचारी मौजूद थे।
