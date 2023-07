Jharkhand News धनसार थाना क्षेत्र में राजमिस्त्री सुभान अंसारी पर धारदार हथियार से वार किया गया जिससे उसकी मौत हो गई। शव को सबसे पहले सुभान अंसारी के साथ काम करने वाले कुछ दिहाड़ी मजदूरों ने देखा था। हैरानी की बात यह है कि जिस मार्केट में मृतक रह रहा था वहां सीसीटीवी भी लगा हुआ है। मगर उसका तार कटा हुआ मिला।

Dhanbad: राज मिस्त्री की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या, मजदूरों ने देखा शव; कटा मिला CCTV का तार

