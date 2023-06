नाबालिग को फुसलाकर आरोपित उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसने बच्‍ची से शादी का वादा भी किया था लेकिन जब वह प्रेग्‍नेंट हुई तो उसने शादी करने से साफ इंकार कर दिया। कोर्ट ने आरोपित को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10000 रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। जज ने नाबालिग को पीड़ित कल्याण कोष से पांच लाख देने का आदेश दिया।

दुष्‍कर्मी के आरोपित को पकड़कर ले जाती पुलिस।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, आसनसोल/धनबाद। शादी का वादा कर नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने और फिर शादी से इंकार करने के मामले में आसनसोल जिला न्यायालय में दो साल से अधिक समय तक मामला चलने के बाद न्यायाधीश एडीजे (द्वितीय) और पाक्सो के विशेष न्यायाधीश शरण्या सेन प्रसाद ने शुक्रवार को दोषी युवक सुरेंद्र हांसदा को सजा सुनाई। आरोपित को 10 साल कैद की सुनाई गई सजा न्यायाधीश ने युवक को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पाक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। जुर्माना न भरने पर युवक को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में सरकारी वकील या पीपी तापस के वकील ने जज से गुहार लगाई कि नाबालिग ने शारीरिक संबंध के कारण बच्चे को जन्म दिया है। नाबालिग के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पीड़ित कल्याण कोष से मुआवजा देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। बच्‍चे के पालन पोषण के लिए मिलेंगे पांच लाख उस याचिका के मुताबिक, जज ने नाबालिग को पीड़ित कल्याण कोष से पांच लाख रुपये देने का आदेश दिया। सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में कुल नौ गवाह पेश किए गए हैं, जिसमें से चार डाक्टर हैं। मालूम हो कि सजा पाने वाले युवक सुरेंद्र हांसदा आसनसोल साउथ थाना के डामरा इलाके का रहने वाला है। सात मई 2021 को नाबालिग के परिवार ने आसनसोल साउथ थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि सुरेंद्र हांसदा ने शादी का झांसा देकर पिछले पांच महीने से नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाया। इससे नाबालिग गर्भवती हो गई। फिर जब युवक से वादे के मुताबिक शादी करने के लिए कहा गया तो उसने इंकार कर दिया। यह भी पता चला है कि युवक शादीशुदा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामला आसनसोल जिला अदालत में शुरू हुआ।

Edited By: Arijita Sen