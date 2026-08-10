मैथन में मवेशी लदे ट्रक को पकड़ते ही बवाल, गोरक्षा दल के आधा दर्जन सदस्य हिरासत में

संवाद सूत्र, मैथन (धनबाद)। झारखंड-पश्चिम बंगाल सीमा पर सोमवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब मवेशियों से लदे एक ट्रक को गोरक्षा दल के सदस्यों ने पकड़ लिया। ट्रक पकड़े जाने के बाद मामला इतना गरमा गया कि मौके पर पहुंची मैथन पुलिस ने गोरक्षा दल के करीब आधा दर्जन सदस्यों को ही हिरासत में ले लिया।

पुलिस का आरोप है कि पश्चिम बंगाल से आए युवकों ने एनएच-19 पर खड़े ट्रक चालकों के साथ मारपीट की। इस दौरान ट्रक चालक राजेश यादव की कथित पिटाई से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज धनबाद के असर्फी अस्पताल में चल रहा है।

गोरक्षा दल के सदस्यों का कहना है कि मैथन क्षेत्र से ट्रक में मवेशियों को लादकर पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजे जाने की तैयारी थी। सूचना मिलने पर उन्होंने ट्रक को पकड़ा। सदस्यों के अनुसार ट्रक में मवेशियों को बेहद क्रूर तरीके से ठूंसकर रखा गया था। इसी आधार पर उन्होंने पशु तस्करी की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की।

आरएसएस और विहिप ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धनबाद जिला सह-कार्यवाह प्रेम कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार को डिबुडीह चेकपोस्ट के समीप मवेशी लदे ट्रक को पकड़कर चालक सहित चार लोगों को जेल भेजा है।

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उनका आरोप है कि मैथन में भी इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पशु तस्करी के आरोपितों के बजाय गोरक्षा दल के सदस्यों को हिरासत में लिया गया। विश्व हिंदू परिषद समन्वय समिति विभाग के नीलय कुमार गडयान ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया।