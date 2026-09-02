धनबाद में मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ा, खोले गए गैलरी और गेट, बंगाल की ओर छोड़ा जा रहा पानी

संवाद सहयोगी, मैथन (धनबाद)। पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही मूसलधार बारिश के कारण मैथन और पंचेत डैम के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। जलस्तर बढ़ने से दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों से लगातार आ रहे पानी को देखते हुए मैथन डैम की गैलरी खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी गई है।

दामोदर घाटी निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मैथन डैम का जलस्तर बढ़कर 485 फीट पहुंच गया है। यहां खतरे का निशान 495 फीट है। यानी डैम का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान से 10 फीट नीचे है। वहीं पंचेत डैम का जलस्तर 415 फीट पहुंच गया है, जबकि यहां खतरे का निशान 425 फीट है।

पानी पश्चिम बंगाल की ओर छोड़ा जा रहा ऊपरी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण दोनों जलाशयों में पानी की आवक तेज बनी हुई है। इसे देखते हुए दामोदर घाटी निगम और केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने मैथन और पंचेत डैम के गेट व गैलरी खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी है। डैम से बड़ी मात्रा में पानी पश्चिम बंगाल की ओर छोड़ा जा रहा है।