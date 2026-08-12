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    देवघर श्रावणी मेला: कांवड़ियों की सुविधा के लिए मधुपुर-इतवारी सावन स्पेशल के बढ़े दो-दो फेरे

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 11:30 PM (IST)

    रेलवे ने देवघर श्रावणी मेला के लिए मधुपुर-इतवारी सावन स्पेशल ट्रेन के दो-दो फेरे बढ़ा दिए हैं। इससे महाराष्ट्र और मध्य भारत से आने वाले कांवड़ियों को ...और पढ़ें

    मधुपुर-इतवारी सावन स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े। (फाइल फोटो)

    मधुपुर-इतवारी सावन स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Deoghar Shrawni Mela 2026 के दौरान बाबा वैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए आने-जाने वाले कांवड़ियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने मधुपुर-इतवारी सावन स्पेशल ट्रेन के दो-दो फेरे बढ़ा दिए हैं। धनबाद और बोकारो होकर चलने वाली इस ट्रेन के अतिरिक्त फेरों से महाराष्ट्र समेत मध्य भारत से देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी।

    रेलवे के अनुसार, 08895 इतवारी-मधुपुर सावन स्पेशल प्रत्येक शनिवार को एक से 29 अगस्त तक निर्धारित है। अब यह ट्रेन 18 और 25 अगस्त को भी चलेगी। इसी तरह वापसी में 08896 मधुपुर-इतवारी सावन स्पेशल दो से 30 अगस्त तक प्रत्येक रविवार को चल रही है। अब इसके अतिरिक्त फेरे 19 और 26 अगस्त को होंगे।

    इतवारी से यह ट्रेन सुबह 4:30 बजे रवाना होकर देर रात 12:05 बजे बोकारो और 2:15 बजे धनबाद पहुंचेगी। इसके बाद सुबह 6:00 बजे मधुपुर पहुंचेगी। वापसी में मधुपुर से सुबह 9:00 बजे प्रस्थान कर ट्रेन दोपहर 12:10 बजे धनबाद और 2:35 बजे बोकारो पहुंचेगी तथा अगले दिन सुबह 11:50 बजे इतवारी पहुंचेगी।

    श्रावणी मेला के दौरान कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रेन में 10 स्लीपर, चार जनरल और चार थर्ड एसी कोच लगाए जाएंगे। अतिरिक्त फेरों से देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को ट्रेनों में बेहतर विकल्प मिलने की उम्मीद है।