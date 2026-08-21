अब कुमारधुबी स्टेशन पर रात आठ बजे तक खुला रहेगा रिजर्वेशन काउंटर, यात्रियों की दूर हुई परेशानी

संवाद सूत्र, चिरकुंडा( धनबाद)। कुमारधुबी रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर अब दो पालियों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होगा। इसकी घोषणा के बाद गुरुवार शाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्टेशन परिसर में लड्डू बांटकर खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने इसे क्षेत्र के यात्रियों के लिए बड़ी राहत बताया।

भाजपा नेता जय प्रकाश सिंह ने कहा कि रिजर्वेशन काउंटर का समय बढ़ाने की मांग को लेकर काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा था। धनबाद सांसद ढुलू महतो के नेतृत्व में रेल मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया था।

इसमें कुमारधुबी स्टेशन पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक रिजर्वेशन काउंटर संचालित करने के साथ स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि अब यात्रियों को रिजर्वेशन के लिए आनलाइन व्यवस्था या साइबर कैफे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कुमारधुबी स्टेशन से ही विभिन्न ट्रेनों के टिकट का रिजर्वेशन कराया जा सकेगा। काउंटर का समय बढ़ने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।