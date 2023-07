Jharkhand Weather: आसमान में छाए काले बादल लेकिन नहीं हो रही बारिश, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कह दी ये बात

झारखंड में कुल 24 जिले हैं लेकिन इनमें से साहिबगंज को छोड़कर सभी जगहों में कम बारिश हुई है। दरअसल अभी बंगाल की खाड़ी में मानसून कमजोर है। अरब सागर से आ रहे मानसूनी बादलों से बारिश हो रही है। इस वजह से बारिश कम हो रही है। इधरमौसम विभाग ने मंगलवार को धनबाद के पड़ोसी जिले जामताड़ा समेत पूरे संताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

आसमान में गरज वाले बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है।

जासं, धनबाद। देर से आया मानसून सामान्य होने के बाद भी अभी हल्के रंग में है। आसमान में हर दिन भरपूर बादल छा रहे हैं। बारिश की चेतावनी के बीच गरज वाले बादल डरा रहे हैं, पर बारिश चकमा दे रही है। पूरे शहर में बरसने के बजाय अलग-अलग हिस्से में टुकड़ों में बरस रही है। एक जून से तीन जुलाई तक मानसून सीजन के दौरान धनबाद में सामान्य से 72 फीसद कम बारिश हुई है। 239.4 मिलीमीटर की तुलना में यहां मात्र 66.5 मिलीमीटर वर्षा का रिकार्ड दर्ज किया गया है। मंगलवार से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। इस महीने अच्छी वर्षा के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से अगले कई दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में मानसून कमजोर इसलिए पिछड़ा धनबाद धनबाद में अच्छी मानसूनी बारिश बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के बादल कराते हैं। अभी बंगाल की खाड़ी में मानसून कमजोर है। अरब सागर से आ रहे मानसूनी बादलों से बारिश हो रही है। इस वजह से धनबाद बारिश में पिछड़ रहा है। खाड़ी में मानसून सक्रिय होने से ही धनबाद में अच्छी वर्षा की उम्मीद है। इधर मौसम विभाग ने मंगलवार को धनबाद के पड़ोसी जिले जामताड़ा समेत पूरे संताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चार व पांच जुलाई को उन हिस्सों में गर्जन व वज्रपात को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। साहिबगंज छोड़ सभी जिलों में हुई कम बारिश राज्‍य के 24 जिलों में से साहिबगंज को छोड़कर सभी जिलों में पूर्वानुमान से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। सिर्फ साहिबगंज में पूर्वानुमान से 40 प्रतिशत ज्‍यादा बारिश हुई है। यहां दो जुलाई तक 253.7 मिलीमीटर बारिश होने का पूर्वानुमान था, लेकिन अब तक 355 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं सिमडेगा और पलामू दो ऐसे जिले हैं, जहां पूर्वानुमान से दस प्रतिशत तक कम बारिश हुई।

Edited By: Arijita Sen