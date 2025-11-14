Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indian Railways Updateः विलंब से चलेगी झारखंड-असम को जोड़ने वाली यह ट्रेन, यात्रा से पहले प्राप्त कर लें जानकारी

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:10 PM (IST)

    Kamakhya-Ranchi Expressः कामाख्या-रांची एक्सप्रेस 19 नवंबर को देरी से चलेगी। पूर्व रेलवे ने बताया कि सैंथिया स्टेशन पर विकास कार्य के कारण ट्रेन को नियंत्रित करके चलाया जाएगा। वापसी में 20 नवंबर को रांची से कामाख्या जाने वाली ट्रेन भी लेट होगी, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    झारखंड और असम को जोड़ती है रांची-कामाख्या एक्सप्रेस।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Kamakhya-Ranchi Express कामाख्या से रांची के बीच चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों को इस सप्ताह विलंब का सामना करना पड़ेगा। पूर्व रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार सैंथिया स्टेशन पर चल रहे विकास एवं रखरखाव कार्य के कारण 15662 कामाख्या–रांची एक्सप्रेस और 15661 रांची–कामाख्या एक्सप्रेस के संचालन में अस्थायी परिवर्तन किया गया है।

    रेलवे के मुताबिक 15662 कामाख्या–रांची एक्सप्रेस 19 नवंबर को निर्धारित समय से लगभग एक घंटे विलंब से चलेगी। इसी तरह वापसी मार्ग में 15661 रांची–कामाख्या एक्सप्रेस 20 नवंबर को भी करीब एक घंटे नियंत्रित समय पर संचालित की जाएगी। दोनों ट्रेनों को सैंथिया स्टेशन के नवीनीकरण कार्य के दौरान सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के तहत अस्थायी रूप से रोका जाएगा।

    अधिकारियों ने बताया कि नियंत्रण अवधि के कारण ट्रेनों की गति कुछ समय के लिए कम रखी जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप इनके गंतव्य तक पहुंचने में थोड़ी देरी हो सकती है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की अप-टू-डेट समयसूची की जानकारी एनटीईएस, रेलवे हेल्पलाइन या संबंधित स्टेशन से प्राप्त कर लें ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके।

    कामाख्या–रांची एक्सप्रेस झारखंड की राजधानी रांची को असम के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल कामाख्या से जोड़ती है। इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री आवागमन करते हैं। रेलवे ने आशा व्यक्त की है कि सैंथिया स्टेशन पर चल रहे सुधार कार्य पूरा होने के बाद इस रूट पर ट्रेन संचालन और सुगम तथा सुरक्षित हो जाएगा।

    यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अस्थायी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा योजनाओं में आवश्यक बदलाव कर लें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें