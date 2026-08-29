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JSSC Santhali Exam: महुआ को संस्कृत में क्या कहते हैं? सवाल पूछे जाने पर भड़के छात्र, धनबाद में जोरदार प्रदर्शन

By Ashish Singh Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Sat, 29 Aug 2026 02:27 PM (IST)

JSSC Santhali Exam: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षा में संथाली भाषा के प्रश्नपत्र में पाठ्यक्रम से बाहर के ...और पढ़ें

धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन करते संथाली के छात्र। (फोटो जागरण)

धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन करते संथाली के छात्र। (फोटो जागरण)

जागरण संवाददाता, धनबाद। SSC Inter Level JILCCE 2026 RecruitmentL: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC)) की प्रतियोगी परीक्षा में संथाली भाषा के प्रश्नपत्र को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट पड़ा है।

पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल पूछे जाने के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और आयोग व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने परीक्षा संचालन और प्रश्न-चयन की प्रक्रिया पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। छात्र नेता आशीष अनुराग ने कहा कि युवाओं के साथ सरासर अन्याय हो रहा है।

संथाली भाषा के पेपर में स्थानीय संस्कृति और लिपि के बजाय संस्कृत साहित्य के प्रश्न शामिल किए गए। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि प्रश्नपत्र में पूछा गया था कि महुआ को संस्कृत में क्या कहते हैं?

अभ्यर्थियों का तर्क है कि संथाली भाषा के प्रश्नपत्र में ऐसे सवाल शामिल करना परीक्षा तंत्र की बड़ी नाकामी को दर्शाता है।

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रणधीर वर्मा चौक पर विरोध जताने के बाद प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि आयोग ने उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को राज्य स्तर पर ले जाया जाएगा। छात्रों ने चेतावनी दी है कि दो सितंबर को रांची स्थित बापू वाटिका पहुंचकर उग्र प्रदर्शन करेंगे।

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